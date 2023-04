Verica za RTL.hr otkrila zašto nosi perike: 'To je drugi dio mene...'

Dragan i Verica u 'Superparu' dokazali su kako ih niti porazi ne mogu pokolebati. Istina, u prvim izazovima nisu briljirali, ali u posljednjem ovoga tjedna uspjeli su poboljšati svoj budžet. Krasi ih natjecateljski duh, što se moglo vidjeti u RTL-ovim kulinarskim showovima, a i ovdje će pokušati konkurirati za pobjedu. U epizodama ovoga tjedna Verica je otkrila i kako su s njom na setu i njezine perike. Za RTL.hr je otkrila kako su joj one iznimno drage te kako su s njom već godinama.

"Dugo godina nosim perike, volim promjene frizura. Beyonce ima Sashu Fierce kao svoj alter ego, a tako je to možda drugi dio mene. Osjećam se lijepo s njima. Ljudi oko mene su to lijepo prihvatili, sto puta sam perike posuđivala za raznorazne aktivnosti. To nije ništa novo", rekla je Verica. Na snimanju su se i drugi ukućani zainteresirali za njih...

"U 'Superparu' sam imala samo jednu što se tiče snimanja, a s ostalima smo se zezali po kući. Imam ih otprilike desetak", otkrila je Verica.

