Veteranima 'Superpara' nisu jasni odnosi u kući prije finala: 'Svi su fini sa svima, ne razumijem!'

Lili je počela pripremati ručak i ostale djevojke priskočile su joj u pomoć, što se jako svidjelo Lili, no ne i svim ukućanima. „Čim je došla odmah preuzima inicijativu u kuhinji iako smo mi htjele nešto praviti“, rekla je Anamarija, što je Drago odmah iživciralo, no naposljetku je ipak jeo.

Superpar 4.sezona Foto: Superpar 4.sezona

Danas se klade žene, koje će svojim partnerima davati upute kako bi sastavili klupu u vremenu koje će odrediti veterani 'Superpara'. Anamarija Dragina stavila je 700 eura na svog supruga, baš kao i Azelma na Ismeta dok je Anamarija Filipova uložila 500 eura, a izazov se zvao 'Muke po namještaju'.

Prvi su bili Tina i Davor, koji je priznao da nije baš iskusan u majstorskim poslovima, a njegova supruga ga je bodrila govoreći mu da samo nju treba slušati. „Ako ja šutim i slušam, bit ćemo top“, rekao je Davor koji je stalno upadao Tini u riječ. Ipak, slušao je što govori pa su u 17 minuta i 16 sekundi uspjeli sastaviti klupu. „Dolazio mi je anđeoski glas s neba“, hvalio je Davor svoju Tinu.

Sljedeći su bili Danijela i Josip te Lili i Ćiro, a oba para mučilasu se s dužinom daski. „Po vama ne bih mogao ništa mjeriti, jedino beskonačnost“, šalio se Enis s Josipom i Danijelom dok je Lili prigovarala Ćiri kako je živčan čim mu nešto ne ide. „Krevete, ormare, sve ja sastavljam“, nabrajala je Lili dok je Ćiro govorio da to nije istina. Ćiro je sastavio klupu za 27 minuta i 38 sekundi, a Josip za 30 minuta i osam sekundi i obojica nisu bili baš zadovoljni izvedbom.

Stari parovi postavili su vrijeme pa su se u sastavljanje prvi bacili Anamarija i Filip. „Ja i šarafi nismo najbolji prijatelji“, rekao je Filip koji se potom iživcirao što nije mogao pronaći određene šarafe. Uz puno muke, Filip je sastavio klupu za 23 minute i 13 sekundi.

Sljedeći su bili Azelma i Ismet te Anamarija i Drago, za kojeg je njegova supruga rekla da je odličan u sastavljanju. „Znala sam da će on krenuti po svome i mene zanemariti“, rekla je Anamarija, ali kad je malo povisila ton, počeo ju je slušati. Ismet je imao problema s nejednakim dužinama letvi, a nije ni matice stavljao, no sastavio je klupu za 17 minuti dok je Drago to uspio u 13 minuta i četiri sekunde! „Zadatak je bio fenomenalan, napokon neki muški!“ komentirao je Drago.

Kako su Tina i Davor postavili vrijeme od 17 minuta i 16 sekundi, izazov su prošli Anamarija i Drago te Azelma i Ismet. „Malo se osjećam krivim i malo mi je žao“, rekao je Davor, a i Tina se tako osjećala. Azelma i Ismet prošli su dva izazova zaredom i iskreno su priznali kako se odmah osjećaju bolje, a sretni su bili i Anamarija i Drago.

Azelma je pričala s Lili i Ćirom koji su ih pohvalili što se svi tako dobro slažu u kući dok je Tini i Davoru upravo to bilo najčudnije. „Nije mi jasno, ništa ne kombiniraju! Svi su fini sa svima, sve ide kako ide, ne razumijem!“ rekao je Davor i nastavio objašnjavati kako je u njihovoj sezoni pred finale bilo 'ratno stanje' u kući.

A što čeka parove sutra - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'! Emisiju pogledajte i na PLAYU.