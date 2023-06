Više nema klađenja, parovi sada samo zarađuju novac, što nije uspjelo Anamariji i Filipu

Karmela i Tomislav odlučili su zanemariti kako se Anamarija i Filip ponašaju prema njima i fokusirati se samo na izazove dok Filipa i dalje muči što će se i oni boriti za glavnu nagradu. Azelma i Ismet bili su opušteni i ponosni na sebe što su finalu, a stari parovi komentirali su kako su sad svi postali napeti i nervozni toliko da su ih Davor i Josip uspjeli nasamariti da u finale idu i oni te da će se boriti za glavnu nagradu.

Došao je Enis i objasnio da su ostale još tri igre u kojima će zarađivati novac te finalna igra. Napomenuo je da nema više klađenja, a par koji osvoji izazov dobiva 1000 eura. U današnjem izazovu 'Vodotočenje' žene su trebale voziti viljuškar, a muški nositi vodu po poligonu dok su natjecatelji od starih parova birali one s kojima žele ići u duel. U banci najviše novca imaju Anamarija i Filip tako da su birali prvi i odabrali su najjače protivnike Tinu i Davora, Azelma i Ismet odabrali su Danijelu i Josipa, a Karmeli i Tomislavu ostali su Lili i Ćiro.

Poligon je bio prilično zahtjevan, a prvi su počeli Tina i Anamarija. „Kako se derala Anamarija… Kad se zaderala, ja sam se prepao. Tako se ja derem inače“, rekao je Davor, a Tina je bila sretna što je čuo kako to zvuči. Anamarija je brže dogurala bačvu punu vode, no Filipu je bilo teško nositi punu kantu i proći gume na poligonu jer bi zapeo, pao, prolio vodu i morao ponovno puniti kantu, a dobivao je i kazne od pet sekundi čekanja. „Kad on ide brzo, nije spretan, a kad je spretan, ne može ići brzo“, objašnjavala je Anamarija. Na kraju su Tina i Davor bili bolji.

Azelma i Ismet te Danijela i Josip krenuli su žestoko u borbu - Josip je poveo, no Ismet ga je brzo sustigao na poligonu. „Baš sam se umorio“, govorio je Josip kojem je Danijela govorila kako uopće nije bio koncentriran nego je slušao što pričaju ostali kandidati. Ismet je prvi ispraznio bačvu, no Azelma je malo zapela kad mu je morala dovesti drugu pa ju je Danijela sustigla. Ismet je sve nadoknadio, što njegova supruga nije ni sumnjala. „Znam koliko borbeno ide u sve - i jak je i sposoban“, rekla je Azelma, a na kraju su i bili bolji te osvojili 1000 eura.

Posljednji su krenuli Karmela i Tomislav te Lili i Ćiro, a Karmela je imala problema s viličarem tako da je jedva dovezla bačvu do Tomislava. „U startu sam bio previše agresivan, tu sam i rušio i dobivao kazne i shvatio sam da moram malo usporiti i igrati više na preciznost“, rekao je Tomo, a Lili je komentirala kako se po snazi Ćiro ipak ne može mjeriti s njim. „Tomislav je preletio to“, rekla je Lili. „Nije baš bilo fer, takav je izazov puno lakše sjeo nama nego njima“, iskren je bio Tomislav, a Ćiro se nije predao do kraja. Karmela i Tomislav osvojili su 1000 eura i podebljali budžet u banci.

Karmeli je poslije bilo žao što se sva spetljala s viličarem, no Tomo joj to nije nimalo zamjerio. „Ja bih za dvije sekunde riješila poligon, a ona je pet minuta bila na paletaru. Tomo je bio spor, ili nije dao sve od sebe ili stvarno nema kondicije. Čovjek od 60 godina ga je skoro pobijedio“, komentirala je Anamarija da bi potom rekla svom suprugu kako joj kod njega smeta njegova nespretnost. Filip je rekao da su uzeli jake protivnike i zaključili su da su časno izgubili.

Stari parovi komentirali su kako su dobro izmorili finaliste pa su im Davor, Ćiro i Josip odlučili nešto fino skuhati. Davor i Ćiro rezali su namirnice dok je Josip brzo odustao od kuhanja i proučavao što bilderi jedu. „Moram reći da možda nisam svjesna koliko sam ja sretna što je Davor dobar u kuhinji, što voli kuhati, pospremati“, rekla je Tina. Josip je kukao kako ga boli gležanj od izazova, a Davor mu je htio napraviti oblog od luka, što se njemu nikako nije svidjelo. Nije htio ni oblog od kupusa, nego od rajčice! Davor je na kraju napravio jaku ukusnu večeru i svi su ga hvalili, a Filip nije sišao na večeru jer mu je bilo loše pa mu je Anamarija odnijela čaj.

Josip je istegnuo ligamente, Filip hvata neka viroza, a hoće li svi biti spremni za novi izazov - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Superpara' na RTL-u!