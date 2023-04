Za Karmelu dan završio bolno, a Filip se odlučio odmoriti usred izazova: 'Žao mi je i sram me...'

U Superpar kući osvanuo je novi dan, a parovi su se vrlo rano počeli pripremati za nova uzbuđenja trećeg ciklusa. Jedni su se odlučili za doručak u krevetu, a drugi za sređivanje i šminkanje za novi zadatak.

Enis je okupio dame u sobi za klađenje te im rekao da pripreme svoje današnje cifre.

''Vrijeme je da se malo odmorite i uživate, a da muškarci malo više rade… Što se tiče današnjeg izazova, vaše je da ležite u krevetu i ništa ne radite… Imate tacnu za posluživanje doručka i čekate doručak koji treba donijeti vaš dragi'', najavio je tajanstveno zadatak Enis.

Veronika je na Maxa uložila 450 eura, Meri na Davora 349. Verica se odlučila za iznos od 400 eura, a Martina i Azelma na 300 eura. Karmela i Anamarija uložile su obje 350 eura. Drago će se boriti za iznos od 302 eura koje je uložila njegova Anamarija.

No nije sve bilo jednostavno kao što se isprva činilo. Naime, u studiju su postavljena dva velika kreveta. Igra se u paru, tj. dva se para paralelno natječu, a izazov je ograničen vremenski na samo pet minuta. Muškarci su bili vezani gumom i morali svojim damama u krevet poslužiti čak devet namirnica, a da ih ne proliju, ne prosipaju ili da im ne padnu s pladnja. Kao šećer na kraju, moraju ih i poljubiti.

Enis je obavijestio momke da će samo birati protiv koga će se natjecati. Drago je prvi odabrao Dragana.

''Hoću da to bude prava borba'', najavio je Drago.

Ismael je odabrao Tomislava: ''Po fizičkoj konstrukciji sličan je meni, htio sam nekoga tko mi može pružiti otpor''.

Ismet se odlučio za Maxa, a Davoru je ostao Filip. ''Prpa je svima igrati sa mnom'', šalio se Ismet.

''Nitko neće s tobom, buraz'', u istom stilu mu je odvratio Max, jer već je ranije dobar dio ukućana izjavio kako upravo Azelmu i Ismeta smatraju najvećom konkurencijom, no Ismet je odabrao upravo njega.

Prvi su na redu bili Dragan i Drago, a kako su donosili namirnice, uže ih je sve jače potezalo. Nakon što je čuo da je Dragan u maloj prednosti, Drago je ubacio u petu brzinu i prestigao ga te prvi uspješno prošao izazov.

''Jako sam ponosna na tebe, odradio si to i brzo i strateški'', pohvalila ga je Anamarija.

''Izgledalo je kao da si krenuo na kavicu'', zezala je Verica Dragana zbog sporosti.

Idući su već jurili Ismael i Tomislav, a u napetom finišu odlučivale su milisekunde. Sve je upućivalo na to da će Ismael biti prvi, no poskliznuo se i pao te ga je Tomislav za dlaku prestigao i, u žaru borbe, do Karmele stigao takvom brzinom da ju je slučajno kacigom udario u glavu.

''Zaboravio sam da imam kacigu na glavi… Ljubav je bolna'', zezao ju je Tomislav.

No pregledom pladnja, Enis je vidio kako je Tomislavu ispala vilica te im taj element nedostaje, što automatski znači da izazov nisu prošli.

''Odmah sam to vidio, ali sam računao da će i njima nešto ispasti'', rekao je Tomislav.

''Naša sreća'', bili su oduševljeni Ismael i Martina.

Ismet i Max bili su na pozicijama. ''Mislim da ima šanse protiv Spider-Mana, samo što je on staloženiji, a Ismet je hiperaktivan i ta ga brzina nekad može koštati'', predvidjela je Azelma.

Iako je Ismet bio brži, tijekom nošenja mu je ispala kriška kruha te tako i oni nisu prošli.

''Ja sam sebe tješim u ovom zadatku jer sam bio i brži i bolji'', poručio je Ismet, dok je Veronika kazala kako je jako ponosna na Maxa.

Filip i Davor su eksplozivno krenuli, no Filipova taktika na kraju ga je koštala pobjede. Naime, kad je vidio da je u maloj prednosti, prvo je na nekoliko sekundi stao kako bi malo predahnuo, a zatim mu je i ispala vilica, što je značilo da nisu prošli. Davor i Meri uspješno su riješili izazov!

''Nisam uopće smio stati, mogao sam sve odnijeti. Žao mi je i sram me'', kasnije je priznao tužni Filip, a Anamarija mu je puno toga imala za predbaciti.

Nakon izazova zajedno su svi pogledali trenutno stanje na tablici. Vode Martina i Ismael s 1550 eura, dok su na posljednjem mjestu Anamarija i Filip sa samo 150 eura.

''Sutra ćemo dati tisuću posto da se izvučemo! Tri kiksa zaredom, stvarno nije lako, nisam to očekivao, nismo oboje to očekivali'', priznao je Filip.

A kako će proći novi zajednički izazov, gledatelji će doznati u ponedjeljak, od 21.15 sati na RTL-u.