BILE SU PRIJATELJICE POGLEDAJTE VIDEO Karmela poludjela na Anamariju: 'Pričaš mi iza leđa, a ja sam ti ih čuvala!'

"To što ti pričaš meni iza leđa, o tome ćemo sutra razgovarati. Danas je Meri rođendan i iz poštovanja prema njoj neću ti ništa reći", rekla je Karmela Anamariji. Iako su se smatrale prijateljicama, izgleda kako nakon ovoga više ništa neće biti isto. !Ako mi imaš što reći, reci mi u lice", ponavljala je Karmela Anamariji, koja je na prvu bila jako zbunjena njezinim riječima. "Jedino što sam rekla Meri je da te ne želim prihvatiti blizu jer ti ne vjerujem zbog toga što sa svima razgovaraš. Malo si tu, a malo tamo", rekla je Anamarija. No, Karmeli to nije bilo dovoljno... "Tek sam sad počela uočavati neke stvari, koje su mi kontradiktorne, koje mi nemaju smisla i koje su mi lažne", rekla je. Cijelu dramu pogledajte u videu, a epizoda je dostupna i na PLAYU.