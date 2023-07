Jedan od najvećih hitmejkera na našim prostorima Tonči Huljić je član žirija glazbenog megaspektakla 'SuperStar' koji ćete moći gledati na RTL-u od ove jeseni, a otkrio nam je u videointervjuu za RTL.hr detalje o svojoj dugoj i uspješnoj karijeri, obitelji i suradnji sa suprugom Vjekoslavom.

Završili ste studij prava, no ipak, odlučili ste se baviti glazbom. Zašto?

U početku normalno da te interesira biti slavan, a ne pravnik. To je nekakav normalan slijed događaja, a poslije više nije bilo vremena. Našao sam jedan mudar alibi. Kažem da sam apsolvirao pravo. Tako da jesam. Na razne načine sam ga apsolvirao. I na fakultetu i poslije i na sudu.

Vašu je karijeru obilježio Magazin. Kako će se taj sastav razvijati u budućnosti?

To je bio početak. Nemam neku viziju toga, imam viziju samo samoga sebe. Ne mogu više imati viziju za druge, imam samo viziju za sebe. Magazin je odradio svoje mjesto i zaslužio svoje mjestu u povijesti. Sad kako će stvari dalje biti, sve stvarno ovisi o mom slobodnom vremenu, volji i tako dalje. Za Magazin me definitivno veže najljepši period života, iz jednostavnog razloga što sam tada bio mlad. Magazin je bio i inkubator i karijera Petra Graše i Jelene i Danijele tako da je s te strane zapravo više nego poslužio svrsi jer je donio gomilu dobrih pjesama. Moje kolege koje još uvijek žive od toga dokle mogu crpiti to neizmjerno blago koje tamo postoji u pjesama i piti vodu s tog bunara, neka piju.

Koliko vas je u poslu vodio ego?

Danas je nula od ega. Danas sam svjestan sebe, a u početku... ego je jako zdrav kod mladog čovjeka. Moraš imati neku ambiciju. Ambiciozni ljudi imaju ego, ali imati ego ne znači i da si egoist. Ja sam uvijek dijelio i svi moji suradnici. Nikad u životu nisu imali primjedbe. Ako je i bilo tog ega, nije bilo na egoističan način.

Umorite li se ikada od glazbe?

Ne smijem. To je dar koji dobiješ i ako ne poštuješ darove koje ti da to neko više biće odozgo, onda nemaš niti prava, kako bih rekao, na život. Ovo je jako interesantno jer je baš cijela obitelj nagrađena milošću darova. Kao obitelj radimo jednu cjelinu. Mi stvarno pokušavamo živjeti svoje živote, ne nametati se, zaista nismo željni ni javnosti ni slave. Sad radimo jer moramo raditi to za što smo obdareni i da uživamo u tome. Zato ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama, ali u meni uvijek čuči taj songwriter i ako čujem dobru pjesmu kao što je u prošloj godini bila Rihanna 'Lift me Up' koja mi je čak bolja i od 'Flowers' koja je imala nešto više. Interesantno, to je prvi put u slučaju Rihanne da je film odmogao pjesmi, a ne pogurao naprijed.

Vjekoslava i vi zajedno stvarate. Je li bilo trenutaka kada vas je to udaljilo?

Čim idemo raditi tekstove, odmah se udaljimo, odmah prestajemo biti muž i žena i počinjemo biti suradnici...

Dobro raspoložen žiri krenuo je s radom u odličnoj atmosferi, talentirani kandidati su spremni, a raskošna produkcija radi punom parom - 'Superstar' ove jeseni na RTL donosi najbolju televizijsku zabavu!

