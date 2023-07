Proslavljeni regionalni producent Filip Miletić član je žirija glazbenog megaspektakla 'SuperStar', a iza njega su dva desetljeća hitova. Uspješni glazbenik otkrio je čime se vodi u glazbi i što bi se moralo dogoditi da se time prestane baviti.

"Kada počinjem neki novi projekt, uvijek imam neko novo bijelo plantno i krenem crtati po tom platnu. Mora postojati doza nekog straha. Ljudi generalno doživljavaju strah kao nešto loše. Ja ga ne doživljavam. Pretjerani strah nije dobar da te paralizira, ali neka doza straha je dobra. Strah gura naprijed i daje dozu odgovornosti tako da sigurno tu postoji neka doza straha i odgovornosti i kad to budem prestao imati, prestat ću se baviti glazbom", ispričao je Filip.

Objasnio je kako odlučuje s kojim glazbenikom želi raditi, a s kojim ne. "Ne znam. Ako Partizan izgubi, onda budem nervozan i kažem odmah: 'Ne. Nisam raspoložen.'' Šalim se. Naravno da i odbijem suradnju. Ono što je generalno bitno u životu, moj moto jest: 'Život nije cilj, to je jedan trenutak. Put do cilja je zapravo život'. I jako je važno da taj put do cilja vam bude napravljen u skladu s vašim senzibilitetom tako da je jako važno s kime raditi i s kime provodite vrijeme. Tako da iz tog razloga stvarno biram s kime radim jer većinu vremena provodiš s nekim i onda ako taj izbor bude loš, to je za organizam jako štetno. Jako pazim s kime radim upravo iz tog razloga", objasnio je.

Miletić je stvorio puno hitova, a kaže da se uvijek orijentira na budućnost. "To je bilo jučer, da vidimo što je danas. Za mene jučer ne postoji u tom smislu tako da se ne osvrćem da hranim svoj ego", istaknuo je producent.

Kaže da voli promjene i da svaki umjetnik unosi svoje kvalitete u glazbu. Ističe i da glazba za njega nije posao. "Ne smije biti posao. Kada bude postala posao, onda ja prestajem. I danas kad me pitaju: 'Je li je tvoj posao?' kažem: 'To nije moj posao.' To je moja ljubav i nekako onog trenutka kada to postane posao, okačit ću kopačke o klin i odlazim iz studija", zaključio je Filip.

