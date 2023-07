Proslavljeni regionalni producent Filip Miletić član je žirija megaspektakla 'SuperStar', a iza njega je dva desetljeća veoma uspješne glazbene karijere. Mnogi kažu da iz suradnje s njim proizlaze samo hitovi i odličan dokaz za to su pjesme koje je stvorio za jednu od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima - Severinu. Njezin hit 'Uno Momento' na kojem je radio Miletić nalazi se na listi najslušanijih pjesama na YouTubeu što se tiče domaćih pjevača. Zaslužan je i za Severinin album 'Dobro došao u klub', ali i za nadolazeći kojeg je dosad predstavila s dva nova singla – 'Sorry' i 'Metak'.

Producent je otkrio u intervjuu za RTL.hr kako je započela njegova suradnja sa Severinom.

"Da se nadovežem na anegdotu s 'Aspirinom'. Petar Grašo i ona su bili na nekom tulumu i Severina je njemu rekla: 'Kakav hit'. Petar rekao: 'Kakvo ludilo'. Severina je rekla: 'Moram zvati tog čovjeka'. I onda u svakom intervjuu napomenem da je Tomica Petrović, Severinin menadžer bio protiv mene. Rekao joj je: 'Što će ti'. I došli su u Beograd i kad smo se našli, ona je mene pitala: 'Imaš li ti neku pjesmu za mene?'. Rekoh: 'Nemam'. Ona meni: 'Molim'. Ja u tom trenutku nisam imao ni studio niti bilo što, ali sam se ponašao kao da to sve znam i pravio sam se kao da sam to radio 500 puta u životu. Došli smo u studio, pustio sam joj pjesme. Severina je netko tko nije samo izvođač, ona ima i tog malog producenta u sebi i zato opstaje toliko dugo na estradi. I kada je čula pjesme, rekla je: 'Je li ovo neka skrivena kamera? Ok, snimamo sve.' Tako smo počeli suradnju koja traje skoro već 11 godina", ispričao je Miletić.

