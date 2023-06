Kada bi se mnoge pitalo koji je najveći Severinin hit novoga doba, većina njih bi rekla 'Uno Momento'. Upravo je ta pjesma iz 2014. godine jedna od najslušanijih ikad na YouTubeu što se tiče domaćih izvođača. Na njoj je radio Filip Miletić, proslavljeni regionalni producent koji je zaslužan za njezin album 'Dobro došao u klub', ali i za nadolazeći kojeg je dosad predstavila s dva nova singla – Sorry i Metak. Zovu ga magistrom klavira, jedan je od najuspješnijih autora, a kada ga se pita što ga je oblikovalo kao umjetnika, kaže – najmanje je to glazba. "Škola je samo učenje zanata, ali to te ne definira. To postaješ nakon nekih iskustava i događaja koji te oblikuju", rekao je jednom prilikom.

Boom na sceni za njega se dogodio 2007. godine kada je napravio pjesmu 'Aspirin' za Seku Aleksić, zajedno s prijateljem i suradnikom Milošom Roganovovićem, s kojim ima i producentsku kuću FM Play. Otada surađuju s najvećim regionalnim zvijezdama i već je skoro dva desetljeća jedan od najpoznatijih glazbenih producenata. Prva suradnja bila mu je s regionalnom pjevačicom Anom Nikolić kao klavijaturistu, tada još studentom Muzičke akademije, nakon čega se počinje razvijati kao autor i piše joj pjesme.

Kaže kako ga je u karijeri najviše motivirao strah te kada on nestane – prestat će se baviti ovim poslom. Za aplaudiranje nema vremena stoga ga vlastiti uspjesi, kaže, previše ne zavode. Kada se primi nečega novoga, kao što je album sa Severinom na kojem rade već dvije godine, pokušava novi zvuk upakirati u identitet izvođača. O toj je formuli pričao je u podcastu HYPE Tv-a.

"Ono što je super u cijeloj to priči je to što sam je uspio upakirati u nešto novo, a zadržao sam nešto staro. Nisam napustio Severinin identitet i to je broj jedan što bi se trebalo. Ipak je ona Severina. Ta emocija i to nešto što ona posjeduje sam zadržao. Jedva čekam da čujete. Dugo radimo na tom albumu, skoro dvije godine i dosta sam ljubavi i truda uložio u to. Baš kao i ona. Drugačije je i volim da je tako. Jedan sam od onih tipova kojima je sve što je novo odlično. Trudim se tu dati monumentalnosti i upakirati da je to novo, a opet i staro. Baš sam se zabavljao dok sam to radio. Iznenadit ćete se", rekao je Filip Miletić.

On i Severina upoznali su se davnih dana, a inicijativu je preuzela sama Severina koja ga je nazvala nakon jednog izlaska s kolegama kada je čula pjesmu 'Aspirin'. Njegov odgovor na potencijalnu suradnju bio je: "Nemam za tebe samo pjesmu, imam cijeli album". I nakon toga je krenulo - hitovi 'Brad Pitt', 'Alcatraz', 'Dobro došao u klub', 'Italiana', 'Uno Momento', a sad i novi album.

U žiriju 'Superstara'

Krasi ga samozatajnost i ne voli se previše medijski eksponirati pa je nova uloga u njegovoj karijeri pravi izazov. On je jedan od četiri člana žirija RTL-ovog glazbenog spektakla 'SuperStar'. Zna nanjušiti karizmu i talent, a evo što očekuje od kandidta: "Da razumiju glazbu, ali to je samo dio puta do cilja. Glazba nije pet minuta slave. Kandidati moraju pronaći svoj identitet, razvijati ga i njegovati te se tijekom showa profilirati kao umjetnici i ljudi. Gledatelji mogu očekivati sjajnu zabavu i kvalitetan glazbeni show s vrhunskom RTL-ovom produkcijom koja je na njemu marljivo radila", rekao je Filip.

