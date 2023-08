Jedva čekamo! Nika Turković otkrila što nas očekuje u 'SuperStaru': 'Još sam pod dojmom'

Nika Turković najmlađa je članica žirija megaspektakla 'SuperStar' koji kreće ove jeseni na RTL-u, a zajedno sa Severinom, Tončijem Huljićem i Filipom Miletićem tragat će za novim glazbenim talentima. Tko ih je oduševio i privukao im pažnju, moći ćete saznati 24 sata prije prikazivanja na televiziji, na RTL-ovoj streaming platformi Voyo.

Nika je otkrila u videu za RTL-ov TikTok što možemo očekivati od 'SuperStara'.

"Bit će jako zabavno, to prvo. Ali... možete očekivati jako, jako puno strašno talentiranih ljudi. Ja sam još pod dojmom i svaki dan se iznova izveselim. Mislim da moje face to jako jasno pokazuju. Tako da, mislim da prvobitno jako puno zabave i jako puno dobre glazbe", rekla je Nika.

Inače, Nika je ranije otkrila u videointervjuu za RTL.hr tko je najviše utjecao na njezin kreativni opus.

"Ja nekako mislim da je sve što sam slušala u životu nekako utjecalo na mene. Ja mislim da je Avril Lavigne u jednom periodu mog života imala najjači utjecaj na mene koji se i sad dosta prenosi na to što radim. Mislim da bih njoj pripisala dosta tog prgavog razmišljanja i nekako tog da samo po svom idem. Ali definitivno jako puno ljudi na našim prostorima, što Vanna, što Nina Badrić, i Severina i Jelena kad su bile sve svoje i odlučile da ništa to neće kako im se kaže. Mislim da mi je to uvijek ostalo u nekakvom sjećanju kako su žene zapravo baš fantastične i da ja jednog dana želim biti takva", ispričala je glazbenica.

Show 'SuperStar' od ove jeseni pratite na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Više doznajte na voyo.hr.

