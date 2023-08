Uspješni producent Filip Miletić član je žirija glazbenog megaspektakla 'SuperStar' čije ćeš nove epizode uz Voyo moći gledati 24 sata prije prikazivanja na RTL-u pa tako i znati pobjednike showova koje pratiš. Uz to, Voyo će se gledati bez reklama. Voyo je nova RTL-ova streaming platforma koja donosi pravu revoluciju na našem tržištu. Više doznajte na voyo.hr.

Filip je za RTL-ov TikTok otkrio neke detalje o sebi, a dao je i jedan zanimljiv savjet. "Za početak jedan savjet. Ako ste dobri u školi, nemojte se baviti glazbom. Nažalost, ja nisam bio toliko dobar u školi i onda sam se počeo baviti muzikom. Da se nisam počeo baviti glazbom, vjerojatno bih bio neki probisvijet", ispričao je producent.

Nakon šale na početku progovorio je o svom glazbenom putu.

"Bavim se dugo glazbom. Od pete godine sviram klavir. Završio sam Muzičku akademiju u klasi Aleksandra Šandorova. Već od malih nogu, pošto sam iz glazbene obitelji, gajim ljubav prema skladanju, prema pisanju pjesama. Tu sam pronašao nekako vrstu katarze što bih preporučio svakome jer svatko od nas mora imati neki svoj ventil u životu. Ja imam dva ventila, to su glazba i tenis. Apeliram na mlade ljude da pronađu svoj taj ventil i topla preporuka - bavite se svi glazbom. Pišite i iskazujte svoje osjećaje jer smo u vremenu kada su ljudi zatvoreni, a treba nam više otvorenosti i više ljubavi i više pokazivanja emocija", poručio je Miletić.

Inače, mnogi kažu da iz suradnje s njim proizlaze samo hitovi i odličan dokaz za to su pjesme koje je stvorio za jednu od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima - Severinu. Njezin hit 'Uno Momento' na kojem je radio Miletić nalazi se na listi najslušanijih pjesama na YouTubeu što se tiče domaćih pjevača. Zaslužan je i za Severinin album 'Dobro došao u klub', ali i za nadolazeći. Kako je bilo raditi s njom na novom albumu, 13. studijskom albumu, otkrio je u razgovoru za RTL.hr.

"Nažalost, pandemija nas je poremetila, a mi smo to kreativno iskoristili kako bi se bavili i njezinim pjevanjem, a ne samo pjesmama. Severina je super jer se stalno želi mijenjati, bez obzira na komentare. I to nju čini toliko velikom. Onda smo se dogovorili da napravimo nešto drugačije jer ne možemo više raditi pjesme kao što je 'Uno Momento'. Ne želimo se ponavljati. Dobro je to što sam zadržao nešto njezino od ranije, ali smo napravili setup tako da se osjeti neka svježina. Cijela nota albuma je u duhu novijeg zvuka, a opet sam se trudio da zadržim nešto staro", rekao je te dodao: "Bilo je i plakanja u studiju".

