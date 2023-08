Najmlađa članica žirija 'SuperStar' Nika Turković jedva čeka jesen kada na RTL-u kreće ovaj glazbeni megaspektakl. Audicije su već snimljene, a ona ne krije kako je kemija između žirija - nevjerojatna. Gledatelji će ovaj show moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odlučit će u audicijskoj fazi tko ide dalje, a tko još treba poraditi na sebi. Počeci su uvijek teški, a to vrlo dobro zna i Nika Turković, koju je publika upoznala na dječjoj Euroviziji. O tome je govorila u intervjuu za RTL.hr, kako su joj to vrlo draga sjećanja, a otkrila je i što ima zajedničko s tom djevojčicom.

"S baby Nikom je ono što ne dijelim smisao za modu, ali dijelim s njom sigurno taj neki pogled na svijet da je sve malo ružičastije nego što zapravo jest što mi nekad dođe na naplatu, ali mislim da uvijek imam zericu toga da mislim da u svakom ima previše dobrote", rekla je.

Izvor: Privatna arhiva

Nakon što je nanizala uspjehe u djetinjstvu, odlučila se povući iz glazbe, a otkrila je i kojoj joj je bio razlog za to.

"Od glazbe sam se udaljila zato što sam kao klinka previše rintala u tom smislu jer su svi u meni vidjeli taj potencijal, a meni ga se nužno nije dalo njegovati. Bila sam mala, htjela sam ići u školu, htjela sam imati normalne prijatelje, htjela sam se baviti glupostima, gledati YouTube videe, a nisam htjela nužno raditi i ići po festivalima po cijelom Balkanu što je bio moj posao tada kao deveto, deseto, 11., 12-godišnje dijete tako da sam u tom trenutku odlučila da to ne želim raditi i propustila sam brojne velike prilike, što iz Engleske, što iz Amerike. Ali mi je jako drago da jesam jer mislim da ne bih bila uopće ovdje gdje sam sad, a još manje da bih u glavi bila najbistrija", naglasila je.

