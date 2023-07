Članica žirija megaspektakla 'SuperStar' Nika Turković bavi se glazbom od malih nogu i mnogi je pamte još od trenutka kada je nastupila na dječoj Euroviziji. Mlada glazbenica otkrila nam je u videointervjuu za RTL.hr što joj je još uvijek zajedničko s njezinom dječjom verzijom, zašto se bila maknula od glazbe i kako društvene mreže utječu na nju.

Odlučila se isključivo baviti glazbom. Je li ti taj trenutak bio oslobađajuć?

Taj trenutak je izuzetno oslobađajuć. Mislim da me to nekako najviše i promijenilo u poslovnom smislu. Mislim da sam tu stekla i neke najborilačkije navike u svom životu tako da definitivno da. Ne bih ništa mijenjala definitivno.

Prije toga si se bavila i marketingom. Nedostaje li ti taj dio života?

Ne nedostaje mi nikakav marketing u tom smislu da ga radim za nekog drugog zato što se to samo pretočilo da zapravo radim, samo što sam ja svoj klijent i to mi je nekako uvijek bio cilj. I najveća ljepota ovoga svega što radim je da zapravo radim za sebe. Ne nedostaje mi da radim za nekog drugog.

Što još uvijek dijeliš s Nikom iz 2004. koja je predstavljala Hrvatsku na dječjoj Euroviziji?

S baby Nikom je ono što ne dijelim smisao za modu, ali dijelim s njom sigurno taj neki pogled na svijet da je sve malo ružičastije nego što zapravo jest što mi nekad dođe na naplatu, ali mislim da uvijek imam zericu toga da mislim da u svakom ima previše dobrote.

Zašto si se na neko vrijeme udaljila od glazbe?

Od glazbe sam se udaljila zato što sam kao klinka previše rintala u tom smislu jer su svi u meni vidjeli taj potencijal, a meni ga se nužno nije dalo njegovati. Bila sam mala, htjela sam ići u školu, htjela sam imati normalne prijatelje, htjela sam se baviti glupostima, gledati YouTube videe, a nisam htjela nužno raditi i ići po festivalima po cijelom Balkanu što je bio moj posao tada kao deveto, deseto, 11., 12-godišnje dijete tako da sam u tom trenutku odlučila da to ne želim raditi i propustila sam brojne velike prilike, što iz Engleske, što iz Amerike. Ali mi je jako drago da jesam jer mislim da ne bih bila uopće ovdje gdje sam sad, a još manje da bih u glavi bila najbistrija.

Pjesmom 'U mraku' donijela si osvježenja na našu scenu. S čime si se tada vodila?

Kao prvo, hvala. Drago mi je da se to misli i da se tako priča. Ja sam se samo vodila da želim raditi ono što želim raditi. Bilo je to kao malo čudnije i neobičnije tada u to vrijeme. Danas mislim da više ne bi bilo jer brzo napredujemo i stvarno nam dobro ide na tržištu. Mislim da sam se vodila da ćemo raditi kako ja želim ili nikako. Mislim da se to na kraju uvijek isplati.

Tko su ti glazbeni uzori?

Imam baš puno glazbenih uzora i mijenjaju iz godine u godinu ovisno o stanju mog života. Trenutno mi je kao neka ženska ikonetina Miley Cyrus najveća vodilja.

Tko je najviše utjecao na tvoj kreativni opus?

Ja nekako mislim da je sve što sam slušala u životu nekako utjecalo na mene. Ja mislim da je Avril Lavigne u jednom periodu mog života imala najjači utjecaj na mene koji se i sad dosta prenosi na to što radim. Mislim da bih njoj pripisala dosta tog prgavog razmišljanja i nekako tog da samo po svom idem. Ali definitivno jako puno ljudi na našim prostorima, što Vanna, što Nina Badrić, i Severina i Jelena kad su bile sve svoje i odlučile da ništa to neće kako im se kaže. Mislim da mi je to uvijek ostalo u nekakvom sjećanju kako su žene zapravo baš fantastične i da ja jednog dana želim biti takva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

