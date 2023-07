Nika Turković za RTL.hr o tajni svog dobrog stila: 'Jako volim mušku modu integriranu u žensku'

Članica žirija megaspektakla 'SuperStar' Nika Turković prepoznatljiva je po svom odličnom modnom stilu kojim oduševljava fanove, a otkrila nam je što je tajna njezinih odjevnih kombinacija. Pjevačica je objasnila kojom logikom se vodi po pitanju odijevanja.

"Volim da mi je lijepo i da se ja osjećam ugodno. To podrazumijeva da nosim određene krojeve. Ja jako volim mušku modu koja je integrirana u žensku. To mi je strašno, najseksi mi je vidjeti ženu u boksericama i ženskom sakou. Doslovno, da smijem hodala bih tako svaki dan ovdje, ali mislim da bi se ljutili na mene. Ali da, uživam u tome, lijepo mi je, zanimljivo mi je i mislim da to nekako nadopunjava, sačinjava nečiji karakter, pogotovo ako nosiš nešto u čemu si odvažan i na što si ponosan, dodaje ti nekad samopouzdanja točno koliko ti treba da nešto ostvariš tako da meni je to bitno", ispričala je Nika.

Pjevačica je ranije podijelila na Instagramu fotografije sa snimanja 'SuperStara'. "Gledamo se jako uskoro i jedva čekam", poručila je glazbenica koja je pozirala u zanosnom izdanju. Odjenula je crni komplet i oversized sako koje je uskladila sa štiklama, a njezina objava je dobila pozitivne komentare pratitelja.

"Koliko ja ovo jedva čekam", "Kakva dametina", "Neka si u žiriju, ali ja navijam za tebe", "Senzacionalna si", bili su samo neki od komplimenata na račun pjevačice.

