Svi poduzetnički pothvati Tončija Huljića: 'Sve je krenulo od bezazlene ideje'

Tonči Huljić odavno je prepoznat kao jedan od vodećih hitmejkera na našim prostorima, a njegova karijera traje od kraja 70-ih godina kada je postao dio Magazina. Tonči je stvorio brojne hitove upravo za popularni domaći bend u kojem je započeo svoj glazbeni put te je 'pogurao' karijere brojnih pjevača među kojima su Petar Grašo, Jelena Rozga, Danijela Martinović, Domenica i Lorena Bučan. Surađivao je i s našim proslavljenim pijanistom Maksimom Mrvicom na nizu njegovih albuma.

"Magazin je odradio svoje mjesto i zaslužio svoje mjesto u povijesti. Sad kako će stvari dalje biti, sve stvarno ovisi o mom slobodnom vremenu, volji i tako dalje. Za Magazin me definitivno veže najljepši period života, iz jednostavnog razloga što sam tada bio mlad. Magazin je bio i inkubator i karijera Petra Graše i Jelene i Danijele tako da je s te strane zapravo više nego poslužio svrsi jer je donio gomilu dobrih pjesama. Moje kolege koji su u grupi i još uvijek žive od toga, dokle mogu crpiti to neizmjerno blago koje tamo postoji u pjesmama i piti vodu s tog bunara, neka piju", ispričao je glazbenik

Tonči osim što stvara pjesme za druge glazbenike, ima i svoj bend za koji je napravio hitove. Riječ je o sastavu Tonči Huljić & Madre Badessa band s kojima izvodi glazbu u kojoj se ističe etno utjecaj.

"Radio sam animirane filmove i dobro sam crtao. Zato danas tu strast ispoljavam u spotovima za Madre Badessu", objasnio je kako iskorištava svoju skrivenu strast. Naime, želio je upisati studij za režiju, scenarij i kameru te je jako volio češku školu filma.

Tonči je autor i impresivnog projekta Misa Mediterana, a riječ je o prvoj pop-misi u svijetu koja je kreirana po svim postulatima liturgijske mise te je svojevrsni spoj mjuzikla i klasičnog kršćanskog obreda. Otkrio je što planira u budućnosti s Misom Mediteranom.

"Planova je jako puno. Oni su upravo u fazi da vidimo hoće li se uspjeti realizirati ili ne. Sve do sada se pokazuje da hoće. No ajmo jednostavno prvo skočiti pa onda reći hop. Puno smo vremena radili na, recimo konkretno za Vatikan. Sprječava me Komisija za zaštitu spomenika kulture. Može se nastupiti, ali samo jedna osoba. Kako da izvedem tu Misu s jednom osobom na Trgu svetog Petra? Tražimo alternativu u okviru Vatikana. Ne bih dalje puno o tome. Sljedeća priča je promocija Mise", rekao je glazbenik.

Želi predstaviti Misu Mediteranu Americi kao Christian Pop Mass jer ondje Mediteran doživljavaju drukčije nego mi. "Njima je to vezano za more, papicu, vino žene i tako dalje. Manje im je poznato da je Mediteran zapravo civilizacijska i kulturna odrednica, kolijevka civilizacije. Kad ondje kažeš Christian, onda dolaze svi. Vrlo su neobična mjesta na kojima će se sve to održavati, a trenutno sam sad najviše fokusiran na premijeru i prikazivanje kao što je nedavno bilo u Beču. Sad će opet biti u Zadru. Trebalo bi biti sad i u Crnoj Gori, ali zbog snimanja sam morao to otkazati", ispričao je Huljić.

Nedavno je lansirao i liniju mediteranskih likera i rakija, a istaknuo je da mu je to bilo gušt stvarati.

"Nije to došlo preko noći. Sve je krenulo od bezazlene ideje, a sigurno će se u sljedećim godinama razvijati. Zovu se Madre Badessa. Ukratko, možeš slušati, možeš piti. Stvarno su dobri. Uzbuđen sam zbog predstojećih natjecanja na kojima će se ta pića pojavit", rekao je Huljić.

