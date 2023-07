Tonči Huljić jedan je od najvećih hitmejkera na našim prostorima, a član je žirija RTL-ovog glazbenog megaspektakla 'SuperStara'. Karijeru je počeo još 1979. kada je postao najmlađi član grupe Dalmatinski magazin koja je kasnije preimenovana u Magazin. Za poznati splitski sastav stvorio je brojne pjesme.

Posljednjih godina Huljić stvara hitove za svoj sastav Tonči Huljić&Madre Badessa band s kojima izvodi glazbu u kojoj se ističe etno utjecaj. Autor je i impresivnog projekta Misa Mediterana, a riječ je o prvoj pop-misi u svijetu koja je kreirana po svim postulatima liturgijske mise te je svojevrsni spoj mjuzikla i klasičnog kršćanskog obreda.

Huljić je progovorio o Madre Badessa bandu i Misi Mediterani za RTL.hr. Otkrio je da se nije htio baviti glazbom nego je želio upisati studij za režiju, scenarij i kameru te je jako volio češku školu filma. "Radio sam animirane filmove i dobro sam crtao. Zato danas tu strast ispoljavam u spotovima za Madre Badessu", ispričao je.

Otkrio je i što slijedi s Misom Mediteranom. "Planova je jako puno. Oni su upravo u fazi da vidimo hoće li se uspjeti realizirati ili ne. Sve do sada se pokazuje da hoće. No ajmo jednostavno prvo skočiti pa onda reći hop. Puno smo vremena radili na, recimo konkretno za Vatikan. Sprječava me Komisija za zaštitu spomenika kulture. Može se nastupiti, ali samo jedna osoba. Kako da izvedem tu Misu s jednom osobom na Trgu svetog Petra? Tražimo alternativu u okviru Vatikana. Ne bih dalje puno o tome. Sljedeća priča je promocija Mise", rekao je glazbenik.

Planira predstaviti Misu Mediteranu Americi kao Christian Pop Mass jer ondje Mediteran doživljavaju drukčije nego mi. "Njima je to vezano za more, papicu, vino žene i tako dalje. Manje im je poznato da je Mediteran zapravo civilizacijska i kulturna odrednica, kolijevka civilizacije. Kad ondje kažeš Christian, onda dolaze svi. Vrlo su neobična mjesta na kojima će se sve to održavati, a trenutno sam sad najviše fokusiran na premijeru i prikazivanje kao što je nedavno bilo u Beču. Sad će opet biti u Zadru. Trebalo bi biti sad i u Crnoj Gori, ali zbog snimanja sam morao to otkazati", ispričao je Huljić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Show 'SuperStar' od jeseni na RTL-u!

Ponudu showova pogledajte i na PLAYU!