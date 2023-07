Glazbeni spektakl 'Superstar' krenuo je sa snimanjem u zagrebačkom Jadran filmu. Snima se u dva studija, a glavnii studio prostire se na 1200 metara kvadratnih, radnju snima 12 kamera, a tim projekta broji više od sto ljudi. Projekt za RTL radi OHT produkcija. "Najveći je ovo projekt kojeg radimo ove sezone ii smatram da smo pripremili spektakl kakav zaslužuju naši članovi žirija, kao i svi kandidati koji su nam odlučili dati povjerenje. Prijavili su se kandidati iz cijele regije i to u velikom broju“, izjavila je kreativna producentica Marija Jelena Zen.

Najelitnije glazbeno natjecanje u zemlji donosi kandidatima priliku da zapjevaju pred žirijem sastavljenim od najboljih u svom poslu, a takvi uvijek točno znaju što žele! Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spremni su za pronalazak vokala za pamćenje.

Ona je jedna od najvećih zvijezda u regiji, no Severina priznaje da je pred početak snimanja 'Superstara' osjetila i dozu treme. "Lijepo mi je ovdje, doživljavam razne vrste emocija. Ono što je važno jest to što ima puno mladih ljudi koji vole pjevati, znaju pjevati, uživamo u njihovom nastupima. Tu smo da ih volimo, podržavamo, njihove emocije usmjeravamo, presretni smo zbog toga, ovo je prelijepa uloga", otkrila nam je Severina svoje dojmove nakon prvog dana snimanja i kontakta s kandidatima. A što prema njezinom sudu treba imati Superstar? "Kad bi se to znalo, svakog dana bi imali novu zvijezdu. Mene veseli naći pravu osobu, nadam se da će iz ovog showa izaći pobjednik koji će napraviti veliku karijeru i koncert u Areni Zagreb", zaključila je Severina.

"Postoje dvije stvari koje se ovdje trebaju ocjenjivati - jedna je kakvi smo mi, a druga kakvi su kandidati. Svi smo zaslužili peticu nakon prvog dana, brzo smo se ukomponirali, bilo je više nego uspješno. Jako sam zadovoljan", ocijenio je Tonči Huljić kandidate, ali i svoje kolege iz žirija. "Odlično smo se uklopili, radujemo se. Mislim da će prvi dani snimanja proći u ugodnom sukobu mišljenja", dodao je Huljić kroz smijeh i otkrio da ima samo jednu želju - da ga netko od kandidata dobro iznenadi.

Producenta Filipa Miletića kandidati su iznenadili. "Iznenađen sam zrelošću kandidata, pogotovo mlađih. Točno znaju gdje su, jasnu viziju gdje žele biti. Pozitivno je to iznenađenje", otkrio je Miletić. Oduševljen je Filip i atmosferom koja vlada u žiriju. "Kao da se znamo 200 godina! Severina i ja se i znamo niz godina, ali i s Tončijem i s Nikom sam kliknuo na prvu, kao da smo tu oduvijek. Prvi dan snimanja dobio je dva ozbiljna kandidata koji mogu biti zvijezde. Neka nađu vezu s glazbom, da je vole zbog nje, a ne zbog onoga što glazba nosi", zaključio je proslavljeni producent.

Nika Turković oduševljena je prvim danom snimanja 'Superstara'. "Jako sam uzbuđena, bilo je jako zabavno, par puta sam se skoro i rasplakala na emotivne izvedbe, strašno su talentirani kandidati, bilo je jako dobro za prvi dan", otkrila je glazbenica. Žiri ju je oduševio, a atmosfera koja je zavladala među njima je, kaže, odlična. "Toliko smo se sprijatelji, kao da se znamo sto godina. Svi su prijateljski nastrojeni, imamo lijepu zajedničku viziju, jako je pozitivna atmosfera. Neke favorite među kandidatima sam stekla već danas, no svaka nova izvedba nas nečim novim iznenadi. Vidjet ćemo, puno je još dana pred nama", zaključila je jedna od predvodnica urbanog zagrebačkog zvuka.

Dobro raspoložen žiri krenuo je s radom u odličnoj atmosferi, talentirani kandidati su spremni, a raskošna produkcija radi punom parom - 'Superstar' ove jeseni na RTL donosi najbolju televizijsku zabavu!