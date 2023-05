Ako se misle izvući, morat će proći pokraj njega.

Poput svog tragično preminulog oca, i Andre Davis (Chadwick Boseman) uspješan je njujorški policajac mada je naslijeđe nemoguće dostići. Tijekom policijske prakse Andre je likvidirao nekoliko kriminalaca tvrdeći da je to bilo u samoobrani, no reputacija koju je izgradio govori za sebe. Sitni kriminalac i ratni veteran, Michael Trujillo (Stephan James) i Ray Jackson (Taylor Kitsch) planiraju ukrasti 30 kilograma kokaina iz vinoteke u Brooklynu, no naiđu na čak 10 puta više droge. Na mjesto događaja stiže policija, a Ray ubije sedam policajaca te rani još jednog koji umire u bolnici. Davis i detektivka u Odjelu za suzbijanje narkotika Frankie Burns (Sienna Miller) sukobljavaju se s narednicima Butchcom (Obi Abili) i Duganom (Andy Truschinski), koji agentima FBI-a dozvoljavaju da se upletu u slučaj. Michael i Ray na kraju pobjegnu s 50 kg kokaina, ali Davis dobije odobrenje da se Manhattan zatvori do ranih jutarnjih sati kako bi kriminalci bili zaustavljeni u bijegu.

Napeti akcijski triler iz 2019. nastao je u režiji Briana Kirka, koji ima još jedan film, ali se zapravo bavi režiranjem TV serija. Uzbudljiv film nastao je prema scenariju Adama Mervisa i Matthewa Michaela Carnahana, dok je glavna uloga pripala nagrađenom Chadwicku Bosemanu, koji je nažalost prošle godine preminuo. I dok je najširoj publici poznat kao Crna Pantera iz “Avengersa”, Boseman ovdje glumi detektiva koji zatvara dvadeset jedan most na Manhattanu kako bi pronašao ubojice policajaca, koje tumače Stephan James i Taylor Kitsch. Tu su i lijepa Sienna Miller te istaknuti Keith David i J. K. Simmons, u ovom prvoklasnom, čistokrvnom policijskom trileru bez zadrške.

