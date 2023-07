"Tada sam imala 24 godine, a sada imam 43 godine. Danas bi mi bila točna, danas je to to godište. Možda malo mlađa, 'ajmo reći da bi ona imala 36 godina. Bila sam više od deset godina mlađa, s dvoje djece. I to djece koja nisu mala. Drago mi je da se uloga dogodila tada kada se dogodila, iako bi mi sada puno bolje sjela", rekla je glumica Ana Begić Tahiri u nedavnom intervjuu za RTL.hr gdje se osvrnula i na svoju prvu televizijsku ulogu - onu simpatične, samouvjerene, ali i drske blagajnice Bibe Fruk u RTL-ovoj seriji 'Bibin svijet'.

U prošlogodišnjem videointervjuu pitali smo je bi li tu ulogu prihvatili danas, a ona je bez razmišljanja rekla kako za to nema dileme. Također, dodala je kako ju ne smeta što ju mnogi i dan danas poistovjećuju s Bibom. Od nekih uloga jednostavno ne možeš pobjeći, a to je svakako jedna od njih.

Izvor: RTL

Ova humoristična serija s emitiranjem je krenula 18. travnja 2006. godine, a završila 15. siječnja 2011. godine. Uz Anu, tu su bili još vrsni glumci i glumice - Slavica Knežević, Amar Bukvić, Janko Rakoš, Željko Duvnjak... Serija kroz 72 epizode prati svakodnevan život ekipa koja radi u malom lokalnom dućanu, a zbog toga što se mnogi mogu poistovjetiti sa situacijama sa seta, još uvijek je jedna od najgledanijih domaćih humorističnih serija.

Ana Begić Tahiri ponovno ima ulogu u RTL-ovom projektu, a riječ je o novoj dramskoj seriji 'San snova' koja s emitiranjem kreće na jesen. Novost je ta da set dijeli s kolegom Jankom Rakošem!

A kako će to život povezati kondicijsku trenericu i policajca i hoće li njihova glumačka kemija ponovno osvojiti sve jednako kao u 'Bibinom svijetu', gledatelji će doznati već ove jeseni na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Begić Tahiri za RTL.hr o ulozi blagajnice Bibe