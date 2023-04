Povodom 19. rođendana RTL-a, našim smo TV licima postavili 19 brzih pitanja. O njima, RTL-u i kolegama. Voditeljica i urednica Ana Brdarić Boljat na televiziji je od samog početka, a evo što kaže o ovom dinamičnom, zabavnom, ali i stresnom poslu.

Slavimo 19. rođendan. Kako glasi vaša čestitka?

Čekaju vas najljepše godine – iskoristite ih i usudite se biti drugačiji!

Koji ste rođendan vi ove godine proslavili na RTL-u?

Još malo pa ću pola svog života provesti na RTL-u!

Opišite svoj prvi radni dan u nekoliko riječi?

Početak je doslovno bio u tvornici, uz mnogo mladih ljudi koji su željeli promijeniti medijsku scenu u Hrvatskoj. Devetnaest godina kasnije – to su i uspjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada se sjetim svojih početaka, prva pomisao je…

Živjela sam posao! Godine su donijele i druge brige, ali nijednu godinu na RTL-u ne bih mijenjala. Svaka me pogreška, svaka me pobjeda, dovela baš tamo gdje sam se zamišljala kada sam počinjala ovaj posao.

Koji je bio vaš prvi projekt?

Malo zahtjevniji 'Europska zvijezda' – emisija o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Obilazili smo članice i pokazivali koja je vrijednost biti dio ujedinjene Europe! Bila su to zahtjevna snimanja, puno kilometara, ali divna iskustva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor: RTL

Najdraži projekt?

RTL Danas u 19 sati.

Najdraži kolega/kolegica?

Kvisko – 'Propuštam odgovor'. Ima li toga u ovom intervjuu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji kolega/ica vam najviše diže živac, ali ga i dalje volite?

Onaj koji odbije snimiti teaser za RTL Danas na terenu, ali ih i dalje volim – jer sutra je novi dan! I novi teaser!

Gaf koji pamtite iz emisija uživo?

Pamtim nekolicinu svojih, ali kako neugodne situacije nastojim zaboraviti i ne spominjati! Gaf koji biste najradije zaboravili?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A koji biste najradije zaboravili?

Već sam ga zaboravila.

Najbolji RTL-ov party i zašto?

Bilo je niz spektakularnih događanja, ali nekako mi je u srcu ostao prošlogodišnji za Božić. Bio je topao, zabavan, opuštajući…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RTL je za mene - nastavite niz s tri riječi.

RTL je za mene...

Što ste o sebi naučili na RTL-u?

Da mladost ima svojih prednosti, ali što sam starija, više cijenim sebe.

Izvor: RTL

Koliko ste se promijenili od dolaska na RTL?

Zapravo i nisam previše – postala sam odgovornija za još tri života, to je jedino što me najviše promijenilo.

S kojom pjesmom biste opisali RTL?

The Queen – 'Show must go on'.

Koji RTL-ov show najradije pratite?

Nedostaje mi 'RTL Dolazi' koji je svojevremeno radila Ivana Plechinger. Bio je to projekt koji je bio iščekivan diljem zemlje. Sada se veselim novoj RTL-ovoj uspješnici koja stiže uskoro - SuperStar i sa svojom kćerkom tugujem jer je 'Masked Singer' završio, a s guštom, kada stignem, pogledam 'Superpar'.

Nastavite niz. Prvo kad dođem na RTL, onda…

Odradim kolegij, dobro se nasmijem s kolegama, ponekad i glasnije razmijenimo mišljenja, a onda uzmemo pet minuta za kavu i analiziranje. Svega izrečenog tog jutra.

Možete li se zamisliti bez ovog posla?

Da nisam ispred kamera – mogu, ali bez 'ludnice' dnevne novinske redakcije – ne.

RTL Danas pratite i na PLAYU.