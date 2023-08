Bila je Miss Turske, a sad je jedna od omiljenih glumica: Njen ljubavni život je misterij

Turska akcijska drama 'Sudar' donijela je gledateljima savršenu dozu romantike, akcije i drame. Ova drama donosi priču o četiri života koja su zauvijek isprepletena. Među onima čiji se životni put prati je i lik djevojke Cemre, koju je utjelovila prekrasna Melisa Asli Pamuk. Proslavljena turska glumica plijeni pozornost svojim glumačkim projektima, ali i privatnim životom.

Naime, posljednjih godina nije do kraja jasno je li Melisa i dalje u ljubavnoj vezi s kolegom Tolgom Salom, s kojim je povezuju od 2012. godine. Budući da glumica o svom privatnom životu nema običaj previše pričati ne znaju se svi detalji te veze, no poznato je da su 2019. Tolga i Melisa prekinuli. Neki navode da su se pomirili te da su u vezi do danas. Bilo kako bilo, Melisi na karijernom planu ide sjajno, a sve je počelo još 2011. kada je proglašena najljepšom Turkinjom.

Iako je upisala psihologiju u Amsterdamu, od studija je odustala kako bi se fokusirala na manekensku karijeru. Modelingom se bavi od 14. godine i svijet ljepote bio joj je ulaznica u glumačke vode, kojima sjajno i sigurno plovi.

Plovi li prema bračnim vodama s kolegom Salom, nije do kraja jasno, no ovaj par sasvim sigurno privlači puno pozornosti.