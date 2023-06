Akcijski film 'Robin Hood' možete pogledati večeras u 22.30 na RTL-u.

Glavnu ulogu tumači Russell Crowe. Radnja se odvija 1999. i Robin Longstride je strijelac i veteran u vojci kralja Richarda Lavljeg Srca. Nakon opsade dvorca Chalusa u Francuskoj, na poziv kralja, umoran do rata, Robin odlazi do Richarda uvjeren da ga je ovaj pozvao da mu pruži iskreni pogled i prognozu dosadašnjih ratnih kretanja. Kada Robin da svoj pošteni osvrt, zajedno sa svojim kolegama strijelcima Allanom A’Dayleom, Willom Scarlettom te vojnikom Malim Johnom nađe se u zatvoru, no ipak ne zadugo. Napad na dvorac se nastavlja, kralj u napadu pogine te se Robinu i prijateljima ukaže prilika za bijeg.

Crowe, koji je utjelovio srednjovjekovnog junaka Robina Hooda, posljednjih godina je u središtu pažnje zbog promjene svog izgleda. Često se komentira da je daleko od onog fatalnog frajera koji je osvojio naklonost žena još u povijesnom spektaklu 'Gladijator'.

Glumac je posljednjih godina nabacio dosta kilograma, a neki su prvotno bili uvjereni da je to zbog nove uloge. Russell često ima dugu, zapuštenu bradu i zbog toga ga neki ne prepoznaju. Upravo zbog toga ga nije prepoznalo osoblje jednog restorana u Melbourneu prije nekoliko mjeseci.

Kada je došao u sportskom izdanju sa svojom 26 godina mlađom djevojkom, agenticom za nekretnine Britney Theriot, odbili su ga primiti u restoran. Kasnije su se pravdali da ga nisu prepoznali i da imaju stroga pravila odijevanja te su istaknuli kako bi htjeli da ponovno dođe.

Ponudu filmova pogledajte i na PLAYU!