Mlada glumica, operna pjevačica i umjetnička direktorica kazališta Mala scena Buga Marija Šimić pohvalila se ogromnim uspjehom - na 'Priština International Theater Festivalu' osvojila je nagradu za najbolju glumicu. Nakon brojnih pohvala i pozitivnih kritika, za ulogu u predstavi 'Rusalka' u kazalištu 'Mala scena', dobila je i stručno priznanje. Za RTL.hr je govorila o tom uspjehu, ali i o svojoj prvoj televizijskoj ulozi u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora koja s emitiranjem kreće ove jeseni.

"Sama činjenica da smo odabrani za festival me jako iznenadila jer je predstava namijenjena mladima. S našim predstavama za mlade dosad nismo sudjelovali na festivalima dramskog kazališta za odrasle. Poslala sam prijavu tek toliko i onda kada smo prošli, samo to mi je bio veliki uspjeh. Dobiti nagradu među takvim dramskim predstavama na međunarodnom festivalu, to je stvarno odlično. To mi je bila prva takva nagrada i jako velika čast", rekla je Buga Marija. Emotivan govor u kojem se rasplakala, malo koga će ostaviti ravnodušnim, a on je dokaz da se mukotrpan rad isplati koliko god se na prvu činio uzaludan.

"Uvijek plačem pa sam tako i sada, to me nije iznenadilo", naglasila je. 'Rusalka' je inače priča s mnogim inačicama poput 'Male sirene', a svoje uporište ima u slavenskoj mitologiji - rusalke su vodene nimfe koja privlači mlade muškarce koji su ih ostavili i ubijaju ih u vodi. Predstava, kaže Buga Marija, temelji se na toj priči, ali i na brojnim autobiografskim elementima.

"Mi smo promijenili kraj i predstava se temelji i na operi. Predstavu zovem opernom dramom jer pjevam uloge iz opere. To je moja priča, ima puno autobiografskih elemenata, stvarali smo predstavu iz mog iskustva. Ne da sam se poistovijetila nego ja jesam Rusalka", rekla je Buga.

U govoru se dotakla i toga da treba prihvatiti sebe ako si drugačiji i ne težiti tome da se uklopiš u kutiju, već da stvoriš svoju.

"Mislim da sam u procesu stvaranja svoje kutije. Borim se s time. Ljudi smo, želiš pripadati nekome, nismo vukovi samotnjaci, imamo potrebu biti dio grupe. Mislimo da postoje određena pravila kako se do toga dolazi. Misliš da ne možeš biti to što jesi i pripadati, a onda kada se usudiš pokazati sve što jesi, odjednom dođu ljudi za koje nisi mislio da su tu i da postoje. Uvijek se stvori neka tvoja ekipa. Ne znam kako će moja kutija izgledati, ali polako se nazire", rekla je.

Redatelj predstave je Ivica Šimić

Njezin otac Ivica Šimić, koji već godinama sa suprugom, također glumicom Vitomirom Lončar, živi u Kini, ujedno je i redatelj predstave. Pitali smo je kako su roditelji reagirali kada su čuli za ovaj uspjeh.

"Bio je presretan i ponosan. Tata i ja jako puno plačemo tako da smo plakali. Razumijeli smo se. Mama je to posvuda objavila i rekla da je također jako ponosna. Po struci sam operna pjevačica koja je dobila nagradu za najbolju glumicu i to je nešto što želim poručiti operi. Ona nije pjevanje, ona je gluma s pjevanjem. Nadam se da će ovo poslati poruku operi što ona može biti", rekla je.

Osim što je aktivna u svom kazalištu Mala scena. Buga trenutačno snima i novu RTL-ovu dramsku seriju, perjanicu jesenjskog programa. Glumi tinejdžericu Lanu Bubalo, a televizijski rodtelji su joj Zlatan Zuhrić Zuhra i Mila Elegović.

"Volim kad je dinamično. Tu mi pomaže moj ADHD. Zabavno mi je, okružena sam fantastičnim ljudima, što u kazalištu, a što na snimanjima. Jako je dobra atmosfera i jedva čekam dolazak na set. No, učim se odmarati kako ne bi pregorjela. Zahvalna sam što mogu živjeti na ovaj način. Birala sam si to, to je moja kutija i u njoj guštam", zaključila je.

