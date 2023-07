Legendarni glumac Žarko Radić utjelovio je čangrizavog Dragu u humorističnoj seriji 'Blago nama' koji uvijek ima nešto za prigovoriti svojim kćerima i zetovima, a osvojio je gledatelje svojim urnebesnim izjavama.

Dragi je posebno 'trn u oku' zet Jadranko na kojeg se okomio i kada je otišao s rođakom u kafić. "Pustiš jednoga u kuću i za tjedan dana imaš cijelu koloniju tih mravojeda! Normalno da ne volimo Jadranka. Trpimo ga zbog tebe i zbog malog Lukasa", rekao je kćeri Tamari.

Drago je objasnio zašto često ide na sprovode, čak i onim ljudima koje nije najbolje poznavao. "Idem na sprovod da se nađem sa starim kolegama. Redovno se nalazimo tamo, gdje drugdje da se nalazimo tako svi zajedno?" pitao je Drago Anu. Ona mu je dala prilično logičan odgovor - u kafiću.

Drago je poznat i po svojoj štedljivosti koju je pokazao na tečaju crtanja kada sa sobom nije ponio papir ni olovke. "Kakva je ovo škola kad nemate ni osnovni pribor?" pitao je.

Voditeljica tečaja rekla mu je da to nije škola već tečaj i da si mora sam sve kupiti. "Tečaj koji sam platio 300 kuna. I što dobijem za to? Čime ću crtati? Mislio sam da će me sve ovdje sačekati. Ako kraj 300 kuna moram plaćati pribor, bolje da sam ostao kući", komentirao je Drago.

"Kako vi mislite da samohrana majka može imati toliko para za kupovati cijeli taj pribor? A gumica? A šiljilo?", dodao je.

Dragi je smetalo i kada su roditelji njegovog zeta Borisa došli iz Sinja u Zagreb te su planirali odsjesti kod njih. Nisu se mogli dogovoriti u kojoj sobi će spavati, a Ana je predložila da ipak odu u hotel.

'Rekao sam ti da ne tražiš momka južnije od Dugava', kritizirao je Drago svoju kćer zbog nastale gužve.

Trenutak kada je Drago vjerojatno najviše iznenadio svoje kćeri je bilo kada se saznalo da je spavao s Aninom profesoricom iz matematike kako bi joj zaključila peticu da se može upisati u gimnaziju, Tamara je bila ljubomorna na mladu sestru i ljutila se na oca.

"Ani si derao profesoricu zbog petice, a ja sam imala sve dvojke! Nisi spavao ni s jednom mojom učiteljicom!" prigovorila je Tamara.

Drago joj je tada otkrio istinu. "A što ti misliš, dušo moja, kako si uspjela završiti školu?", pitao ju je. Tamara je nakon toga zaključila kako je Drago najbolji otac na svijetu.

