Romantična turska uspješnica 'Pun Mjesec' stiže na RTL u ponedjeljak, 19. lipnja u 21.15. Glavne uloge tumači najzgodniji turski televizijski par, Can Yaman i Özge Gürel.

Upoznajte Nazli!

Poznata turska glumica Özge Gürel tumači lik Nazlı čija su oba roditelja učitelji. Nazlı je samouvjerena, svojeglava i društvena djevojka koja govori što misli. Premda je u stvarnom životu jako opuštena, u odnosima s muškarcima je nespretna i sramežljiva. Nakon što dobije punu školarinu, odlazi na Sveučilište u Istanbulu na kojem studira gastronomiju.

Uz studij naporno radi kako bi pokrila sve troškove koje ima, a istodobno se trudi imati što bolje ocjene. Također štedi za poslijediplomski studij. Ne želi biti teret svojim roditeljima koji jedva spajaju kraj s krajem, a upravo zato se trudi pokriti i troškove svoje sestre Asuman koja dolazi studirati u Istanbul. Njezina strast prema kuhanju dovodi je do susreta s poduzetnikom Feritom.

Upoznajte Ferita!

Jedan od najzgodnijih Turčina, Can Yaman utjelovio je lik Ferita. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno, bahato i hladno. Feritov otac Hasan umro je od srčanog udara prije nekoliko godina. Kompaniju Aslankaya Holding koju je Hasan Aslantaş doveo do vrha sa svojim partnerom Samijem sada vode Hasanov sin Ferit i Samijev sin Demir.

Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek. Ne pušta nikoga blizu sebe, pogotovo žene. Nije loš u odnosima sa ženama sve dok odnosi ne postanu emotivni. Njegov oklop ga štiti od slomljenog srca nakon što ga je prevarila bivša djevojka. Jedina osoba kojoj se otvara je njegova nećakinja Duru.

Upoznajte Deniza!

Hakan Kurtas tumači Deniza, jednog od partnera Aslankaya Holdinga. On je zgodan, emotivan i mlad, talentiran muškarac s umjetničkom dušom koji vjeruje svojim osjećajima i djeluje prema njima. Piše pjesme, slika, izrađuje skulpture i svira glazbene instrumente. Zapravo radi što god hoće, kad god hoće. Gladan je znanja i novih iskustava. Ova glad se odnosi i na ljude. Veseli se susretima s novim, nepoznatim ljudima i pristupa radoznalo svakoj osobi koju upozna. Deniz je blizak Feritov prijatelj i nerazdvojni su od djetinjstva.

Upoznajte Demet!

Aliona Bozbey igra ulogu Demet koja je Denizova problematična sestra, a čija majka je umrla dok ju je rađala. Zato se otac u početku držao podalje od nje, a ona je postala uvjerena da je razlog tome što vjeruje da je odgovorna za majčinu smrt. Misleći da nije voljena, Demet postaje razmažena i hirovita djevojka. To je udaljilo ljude od nje što je samo dodatno pogoršalo njezinu narav. Postaje gruba i radi samo stvari koje idu u njezinu korist.

Upoznajte Hakana!

Necip Memili utjelovio je Hakana, supruga problematične Demet. Odgojen je kao jedino dijete u obitelji srednje klase. Pretjerano je samouvjeren i djeluje prema svojim nagonima. Smatra da zaslužuje najbolje i najljepše u svakom dijelu svog života. Vjeruje da je opravdano učiniti bilo što kako bi ostvario svoje ciljeve, gradi odnose temeljene na interesu i pogađa ljude u njihove slabe točke.

Upoznajte Fatos!

Öznur Serçeler tumači Fatoş, lijepu i živahnu djevojku koja potječe iz obitelji s petero djece. Ona je Nazlına najbolja prijateljica. Ide na isto sveučilište u Istanbulu kao Nazlı te studira modni dizajn. Troškovi života opterećuju je baš kao i Nazlı. Osim što je dobra u komunikaciji s ljudima, strpljiva je. To su neke od njezinih osobina koje će joj pomoći sa stvaranjem modne karijere. Želi jednog dana otvoriti svoju modnu kuću.

Upoznajte Asuman!

Ilayda Akdogan igra ulogu Asuman, mlađu sestru glavne junakinje Nazli. Ona je lijepa, ljubomorna, ambiciozna i sklona upotrijebiti svoju pamet za spletke. Voli svoju sestru Nazli, ali je i jako ljubomorna na nju. Smatra da je Nazli staromodna. Kad njezina sestra ode u Istanbul, odluči joj se pridružiti bez obzira na sve. Upisuje fakultet, ali nije joj stalo do učenja. Želi samo pobjeći iz malog grada u kojem živi i od svojih roditelja.

Prava ljetna poslastica, globalna uspješnica 'Pun mjesec', koja ima milijune obožavatelja diljem svijeta, čeka vas u programu RTL-a već od ponedjeljka u 21.15.