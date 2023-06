Donosimo top 10 činjenica o popularnoj seriji 'Teorija velikog praska': Snimala se čak 12 godina!

1. Izvorno je serija trebala nositi drukčiji naziv

Nije tajna da je 'Teorija velikog praska' nazvana po kozmološkom modelu našeg svemira. Međutim, prije nego što su donijeli odluku za ovaj naslov, trebala je nositi naziv zvati 'Lenny, Penny i Kenny'. Dok je Penny na kraju ostala, Lenny je evoluirao u Leonarda, a Kenny je postao Sheldon. Ove su promjene vjerojatno bile najbolje, pogotovo zato što se izvorni naslov zapravo ne povezuje sa znanstvenom temom serije ili štreberskim smislom za humor. 'Lenny, Penny i Kenny' zvuči kao generički sitcom koji pokušava biti sljedeći 'Three's Company'. I svi znamo koliko Sheldon može biti frustriran kada dođe i pokuca na vaša vrata.

2. Još uvijek ne znamo Pennyno prezime

Od 2017. publika poznaje Penny 10 godina, ali više od 200 epizoda kasnije još uvijek ne znaju njezino puno ime. Nakon što se udala za Leonarda na početku 9. sezone, Penny je prihvatila prezime Hofstadter. Ipak, njezino djevojačko prezime nikada nije izgovoreno tijekom dugog trajanja serije. Sukreator Bill Prady rekao je da će Pennyno prezime kad tad izaći iz torbe. Izvršni producent Steve Molaro, s druge strane, inzistira na tome da će njezino prezime zauvijek biti veliki upitnik. Drugim riječima, Sheldon bi mogao dokazati teoriju struna prije nego što čujemo Pennyno puno ime.

3. Mayim Bialik ima doktorat

Na kraju treće sezone, glumica Mayim Bialik ušla je u jednadžbu kao Amy Farrah Fowler. S obzirom na trenutnu kemiju sa Sheldonom, Bialik je ubrzo postala redoviti gost serije. Međutim, davno prije toga, Bialik se zapravo spominjala u epizodi 1. sezone. Nabrajajući potencijalne kandidate za nagradu iz fizike, Raj predlaže 'djevojku s TV 'Blossom' napominjući da ima doktorat iz neuroznanosti. Ovo je, naravno, Mayim Bialik, koja je postala zvijezda glumeći Blossom Ruby Russo, a kasnije je postala neuroznanstvenica. Zanimljivo, djevojka iz 'The Wonder Years' također će se na kraju pojaviti u seriji.

4. Melissa Rauch utemeljila je Bernadettein glas na članu obitelji

Glumica Melissa Rauch debitirala je u seriji u trećoj sezoni. Primjetno je da nije imala sladak, visok glas po kojem je Bernadette Rostenkowski postala ikona. Rauch je s vremenom evoluirala i usavršila Bernadettein glas crpeći inspiraciju člana obitelji. Na panelu PaleyFesta, Rauch je spomenula da je Bernadettein glas tonski vrlo sličan majčinom, ali, "bez dresa". Možda je ovo prikladno, s obzirom na to kako su se Bernadette i Howard stvarno počeli slagati nakon što su razmijenili priče o svojim prepotentnim majkama.

5. Emisija ima znanstvenog savjetnika za savjetovanje o scenarijima

S obzirom na to da likovi uključuju dva fizičara, inženjera, astrofizičara, neuroznanstvenika i mikrobiologa, scenaristi moraju poduzeti dodatne mjere opreza kako bi bili sigurni da je ova serija znanstveno točna. David Saltzberg, profesor fizike i astronomije na Kalifornijskom sveučilištu Saltzberg bio je znanstveni savjetnik za 'Teoriju velikog praska' od samog početka. Njegove dužnosti uključuju provjeru svakog scenarija, ukazivanje na pogreške i dodavanje znanstvenih informacija. A one komplicirane jednadžbe koje vidite na bijelim pločama? On je odgovoran i za nadgledanje njih. Sheldon Cooper možda ima IQ 187, ali Saltzberg je pravi genije.

6. Izvršni producentov kolega nadahnuo je Rajev selektivni mutizam

Iako Raj nikad nije bio uglađen s damama, sada barem može razgovarati s njima. Raj se prvih šest sezona borio sa selektivnim mutizmom, općenito zahtijevajući da alkohol govori u prisutnosti žena s kojima nije u srodstvu. Ideja za ovu karakternu osobinu potekla je od sukreatora i izvršnog producenta serije Billa Pradyja. Prije showa radio je za Small Computer Company kao programer i imao je kolegu koji, poput Raja, nije mogao razgovarati sa ženama, a da ne bude pijan. Što se tiče glumca Kunala Nayyara, on očito nema problema razgovarati sa suprotnim spolom: oženjen je bivšom Miss Indije Nehom Kapur.

7. Penny nije bila u izvornom pilotu (prvoj epizodi) serije

Teško je povjerovati, ali Penny nije bilo nigdje izvornog pilota. Umjesto toga, Leonard i Sheldon se susreću s tvrdoglavom ženom po imenu Katie, koju glumi Amanda Walsh. Nakon što je prekinula s dečkom, Katie se seli kod glupog dua. Međutim, testna publika nije dobro reagirala na Katie, a mreža je smatrala da pilot u cjelini nije bio oduševljen. Ipak, kreatori su znali da su pogodili najbolje s glumcima Johnnyjem Galeckijem i Jimom Parsonsom, pa su se vratili i preinačili nekoliko aspekata, ponajviše izbacivši Katie s Penny. Novi pilot je naknadno pokupljen, a ostalo je povijest.

8. Jim Parsons nikada nije gledao 'Zvjezdane staze'

Sheldon Cooper obožavatelj je 'Zvjezdanih staza'. Obučen je u likove iz 'Zvjezdanih staza' u brojnim prilikama i praktički se slomio nakon što je dobio nešto od DNK Leonarda Nimoya. Osim toga, osobno poznaje glumce Next-Gen LeVara Burtona i Wila Wheatona. No, ironično, glumac Jim Parsons tvrdi da nikada nije ni vidio epizodu 'Zvjezdanih staza'. Umjesto da je odrastao uz putovanja svemirskog broda Enterprise, Parsons je uvijek bio više sportski tip. Međutim, kad su kamere upaljene, Parsons još uvijek uspijeva govoriti tečno klingonski, pokazujući svoju nevjerojatnu svestranost kao glumac.

9. Serija je tužena zbog pjesme 'Soft Kitty'

Jedan od najpoznatijih trkačkih gegova u seriji, 'Soft Kitty' je pjesma za koju je poznato da umiruje Sheldona kada se osjeća bolesno ili depresivno. Ova pjesma je nastala iz poljske uspavanke, kao i pjesma pod nazivom 'Warm Kitty', koju je napisala Edith Newlin. Godine 2015. Newlinove kćeri podnijele su tužbu za autorska prava protiv kompanija povezanih s serijom, tvrdeći da je Willis Music objavio rimu u pjesmarici iz 1937. godine. Međutim, tužba je odbačena 2017. na temelju toga što Newlinovi nasljednici nisu uspjeli dokazati da posjeduju važeća autorska prava na djelo svoje majke. To je sigurno učinilo Chucka Lorrea sretnom mačkom.

10. "Bazinga" je inspirirana praktičnim šalama iz stvarnog života

"Bazinga" je postao toliko popularan izraz da je čak inspirirao ime brazilske vrste pčela poznate kao Euglossa bazinga. Što se tiče odakle dolazi Sheldonova krilatica, za to možemo zahvaliti piscu Stephenu Engelu. Engel bi rekao: "Bazinga", kad god bi se našalio s drugim piscem, kao kad je Billu Pradyju dao izdubljeni grejpfrut i uzviknuo besmrtnu rečenicu kad ga je Prady pokušao pojesti. "Bazinga" se kasnije pojavila tijekom finala 2. sezone serije, iako izvorno nije bila scenarizirana, već je ubačena u zadnji tren tijekom snimanja. Iako su bile potrebne dvije sezone da stigne, "Bazinga" je sada praktički sinonim za 'Teoriju velikog praska'

