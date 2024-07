Drago iz 'Blago nama' nasmijava nas urnebesnim izjavama: 'Za tjedan dana imaš koloniju mravojeda'

Drago je objasnio zašto često ide na sprovode, čak i onim ljudima koje nije najbolje poznavao. "Idem na sprovod da se nađem sa starim kolegama. Redovno se nalazimo tamo, gdje drugdje da se nalazimo tako svi zajedno?" pitao je Drago Anu. Ona mu je dala prilično logičan odgovor - u kafiću.

Drago je poznat i po svojoj štedljivosti koju je pokazao na tečaju crtanja kada sa sobom nije ponio papir ni olovke. "Kakva je ovo škola kad nemate ni osnovni pribor?" pitaoje.

Voditeljica tečaja rekla mu je da to nije škola već tečaj i dasi mora sam sve kupiti. "Tečaj koji sam platio 300 kuna. I što dobijem za to? Čime ću crtati? Mislio sam da će me sve ovdje sačekati. Ako kraj 300 kuna moram plaćati pribor, bolje da sam ostao kući", komentirao je Drago.

"Kako vi mislite da samohrana majka može imati toliko para zakupovati cijeli taj pribor? A gumica? A šiljilo?", dodao je.

Dragi je smetalo i kada su roditelji njegovog zeta Borisa došli iz Sinja u Zagreb te su planirali odsjesti kod njih. Nisu se mogli dogovoriti u kojoj sobi će spavati, a Ana je predložila da ipak odu u hotel.