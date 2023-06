Glumca Franu Lasić gledatelji su na televizijskim ekranima pratili od 2011. do 2013. godine kada se na RTL-u emitirala serija 'Ruža vjetrova', a na male ekrane ponovno se vraća u ulozi Rudolfa Hermana, uglednog zagrebačkog arhitekta kojem je uspjeh prioritet u životu. Uloga je to s kojom se djelomično može poistovijetiti budući da je arhitektura njegova ljubav još iz mladost pa ga iznimno raduje utjeloviti ovog elitista. Također, govori nam kako je razlog i scenarij RTL-ove dramske serije s elementima humora, perjanice jesenjskog televizijskog programa, koji mu se svidio već na prvo čitanje. S Franom Lasićem smo popričali o radnom ljetu, ali i lik čije će, sigurni smo, životne okolnosti biti jedno od poprišta sukoba.

"Rudolf Herman je priča za sebe. To je jedan čovjek koji strašno vjeruje da može preobraziti arhitekturu grada u nešto što je njemu u glavi. On bi htio biti ono što je u 20. stoljeću bio Hermann Bollé. Naravno, on ima i privatnih problema, ponajviše sa sinom, a ima i kćer koju obožava, koja radi s njim. Dosta je snalažljiv kada mu se pruži iznenandna prilika. Ono što je u cijeloj ovoj priči dobro je što nema nasilja, ima optimizma, ima humora, svi su likovi fantastični, dobro je napisana priča. U današnje vrijeme sivila i agresije i kriminala, ubojstava, ratova, pandemija i svega skupa, predivno je da možemo raditi i pružiti priliku gledateljima da se opuste. Znam da je ljudima jako potreban taj veseli ventil, trenutak opuštanja, kako ne bi više imali taj teret. Barem na tih sat vremena. Pitali su jedanput čovjeka u Engleskoj zašto ide u kino, a on je odgovorio zbog toga što za pet funti može sat vremena živjeti taj život. Ono što je dobro u toj seriji je to što će ljudi zaista imati priliku uživati, nasmijati se i poistovjećivati se s likovima koji su u seriji, a koji su izvanredno odabrani. I da će na kraju svake epizode ići spavati s osmijehom", rekao je Lasić.

Izvor: RTL

Frano Lasić kaže kako mu je i samome velika želja bila studirati arhitekturu, ali spletom okolnosti to se ipak nije ostvarilo. Zato se posebno vezao uz Rudolfa.

"Nažalost, nisam studirao arhitekturu, ali sam htio, a to mi je i dan danas životni san. Kad sam je upisivao u Sarajevu davnih godina, onda sam nažalost zakasnio na prijamni ispit i nisam ga prošao. Arhitektura je ostala kao ljubav i imam brdo knjiga, crtam sam, volim to crtanje, volim promatrati sve što se gradi i jednostavno mi je ta poveznica bila zgodna, zajedno uz taj lik koji je napisan", rekao je.

Iako je u mirovini, posao ga jako raduje, a s obzirom na to da živi u Beogradu, dolasci na snimanja u Zagreb mu ne predstavljaju problem. Bitno da se radi, a Frano svakako uživa u ovom televizijskom projektu čije će plodovi gledatelji moći vidjeti već ove jeseni!

POGLEDAJTE VIDEO: