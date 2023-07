Frizerka je ubijena u vlastitom salonu, a novi inspektor ide svima na živce

Frizerka Eleanor Beaumont pronađena je mrtva u vlastitom salonu. Bile su prisutne tri klijentice, uključujući nevjestu, njezinu majku i tetu koja se vratila nakon godina provedenih na otoku, no navodno ni Perrault nije ništa vidio ni čuo. To se odnosi i na to zašto je i tko uključio perilicu rublja tri minute nakon ubojstva i gdje je oružje kojim je počinjeno ubojstvo. Iritantne navike inspektora Parkera svima idu na živce. Neville vjeruje da je 'domaći' gušter Harry uzrok novog osipa koji je dobio povrh svojih alergijskih simptoma pa Harry mora biti bačen u divljinu, ali učiniti to humano nije lako.

Popularna britansko-francuska kriminalistička serija 'Smrt u raju' stigla je na glavni kanal RTL-a i gledatelji je mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka u večernjem terminu nakon RTL Direkta.

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Jack uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

