Glumac je ubijen na plaži, a jedini 'svjedok' je njegova slijepa supruga

Umirovljeni glumac Robert Garwood upucan je i ubijen na plaži u blizini kuće, a jedini 'svjedok' navodno je njegova slijepa supruga glumica Olivia Reeves. Brak se raspadao, ona tvrdi da je postao okrutan jer ga glumački talent nikada nije proslavio. Archie, sada odrasli sin 'Bob' za kojeg se Robert nikad nije zanimao, nedavno je stigao kako bi se pokušao zbližiti s njim. Povjerenik je već kupio kartu za Nevilleov povratak u Manchester, ali on počinje sumnjati u to želi li ostaviti svoj novi život iza sebe, unatoč stalnim zdravstvenim problemima. U međuvremenu se J.P. znoji krvlju bez suza polažući ispit za narednika, koji je napisao i nadgleda povjerenik, te on zaključuje da mu samo nedostaje samopouzdanja. Neville smatra da je Olivijino priznanje neistina i pokušava otkriti dogodilo.

O čemu je riječ?

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Neville uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

