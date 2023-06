Film govori o obitelji, odnosima unutar obitelji, prijateljstvu, konzervatizmu, preživljavanju, ali i o problemima na Balkanu i koji su za mnoge sitni, no za Balkance, ovoga puta Sarajlije, najvažniji na svijetu. Radnja filma odvija se u Sarajevu, u svibnju 2021. godine. Baščaršija se pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. Pandemija još traje, ali ipak dolazi ljeto, postoji nada da bi se stvari mogle, barem nakratko, popraviti.

Kada jedno jutro u Enesovu ćevabdžinicu uđe Zagrepčanka koja kaže da je došla probati "najbolje ćevape u Sarajevu", on je pošalje kod Ize, da bi tako i on tradicionalno mogao nakon prve uslužene mušterije, priuštiti sebi zadovoljstvo prve jutarnje kave. Ova sasvim bezazlena, prijateljska gesta, izaziva potpuni raspad prijateljskog, poslovnog i privatnog života, ne samo Enesovog i Izinog već i cijelog grada. Gdje se jedu najbolji ćevapi u Sarajevu?

Sarajevo se našlo kao i cijeli svijet u središtu koronavirusa i ovaj turistički grad koji svake godine uprihodi dosta novca dolazi do ruba egzistencije. U glavnom fokusu su Enis Hadžihadžić (kojeg glumi Branko Đurić) i Izo Mulahadžić (kojeg glumi Izudin Bajrović) te njihove obitelji. Enis ima sina Orhana (Kerim Čutuna) čija je budućnost upitna kao i Izinoj kćeri Lani (Helena Vuković) koja je stigla s diplomom u rukama iz Berlina. Zapravo, pitanje u njihovoj glavi je identično – ima li smisla ostati sa svojim obiteljima u Sarajevu, peći svaki dan ćevape i svakoga dana razmišljati o egzistenciji, ili otići u Europu i svijet, tamo gdje se snovi ostvaruju i gdje će se puno lakše živjeti. I koliko god je to najizglednija opcija ipak postoji nešto što je njima na prvom mjestu – obitelj, Sarajevo, ponos.

Oskarovac Danis Tanović je još jednom uspio, napraviti ozbiljan film koji će vas specifičnim humorom nasmijati, ali i natjerati vas na razmišljanje, o sebi, bližnjima i zajedničkoj budućnosti. Goran Navojec glumio je vlasnika kafića, baze mnogih čevabdžija i ostalih ugostitelja.

Izvor: RTL

"Kad se radi uloga, to je naravno jedan preljev koji je jako važan, ali puno je važniji on kao čovjek. Ja sam se fokusirao na neki njegov, rekao bih PTSP, gdje je on zatvoren. Gdje je on čovjek koji pokušava sudjelovati u današnjem svijetu na neki svoj način koji je hajmo reći pomalo zabrinut, možda čak i tužan. Sve do momenta kad se kreće u akciju, kad osjeti ponovo neki adrenalin, kad osjeti da se treba nešto dogoditi na nekom nivou na koji je on navikao", rekao je Goran Navojec za Start.

'Deset u pola' je film koji će vas opustiti, emotivno oduševiti, ali i nasmijati, a Danis Tanović se svrstava među najbolje redatelje naših prostora.

