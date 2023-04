Nakon što je rasprodao brojne dvorane, klubove, kazališta po cijeloj regiji - jedan od najtraženijih komičara - Goran Vinčić - Vinča odlučio je napuniti dvoranu Vatroslava Lisinskog i to u ponedjeljak 16. listopada kada će održati svoj novi show - Reci mi da se šališ.

"Lisinski je za mene nešto o čemu sam sanjao da ću jednoga dana raditi. Nakon osam godina karijere želio sam sve dići na stepenicu više i došlo je vrijeme za ispunjenje tog sna - tako da je Lisinski logičan odabir za moj najveći nastup u karijeri", kaže 28-godišnji Vinča koji će biti jedan od najmlađih komičara kojem bi uspjelo osvojiti ovu zagrebačku dvoranu.



U osam godina karijere od najmanjih klubova došao je do kraljice svih dvorana, a iako je poznat po osobnom pristupu, veličina Lisinskog neće mu biti prepreka, već izazov.

"Lisinski je najveći izazov do sada jer želim da svatko u publici doživi nastup na isti način, da se jednako zabavi i uživa mojim forama. Velika je to dvorana i trebat će tona energije da svi budu zadovoljni", rekao je.

Ulaznice za spektakl u Lisinskom 16. listopada po cijeni od 18, 20 i 22 eura pronađite u sustavu Entrio, Ulaznice.hr i na blagajni Lisinski. A za one najhrabrije koji će u Lisinskom ispuniti prve redove - Vinča ima posebno iznenađenje. "Neki kažu da sam izgradio karijeru na prvom redu i ja bih se donekle složio. Prvi red na mom nastupu je kao prva linija, tu sjedaju najhrabriji i često najduhovitiji ljudi. Za ovu posebnu priliku ulaznice u prvom redu će biti jeftinije, dakle deset eura - a hoće li to na kraju ipak platiti skuplje, morate doći vidjeti!"



Prošli vikend Vinča je objavio specijal "Dežurni krivac" koji je u samo četiri dana pogledalo preko 65 tisuća gledatelja.



"'Dežurni krivac' se sastoji od nekih najboljih fora u prvih osam godina. Možete ga besplatno pogledati na mom Youtube kanalu i mogu slobodno reći da je sjajna priprema za Lisinski, jer oni koji su me već gledali ponovo uživaju u omiljenim forama, a oni koji me nisu nikada gledali mogu iz sigurnosti doma biti sigurni da ih neću prozvati", kaže Vinča kojeg publika osim s pozornice zna i s malih ekrana i to iz popularne RTL-ove satirične emisije Zorana Šprajca - 'Stanje nacije'.

A kako je neke od najboljih fora ispucao u specijalu, zanimalo nas je što je spremio za Lisinski: "Kada sam rekao da ću se baviti stand up komedijom, baba mi je rekla: "Reci mi da se šališ!" E pa u Lisinskom ćete gledati to - kako se šalim sa svim i svačim! Nemojte propustiti stand up comedy spektakl!"



Više o nastupu pronađite na Facebook eventu. Ulaznice pronađite u sustavima Entrio, Ulaznice.hr i na blagajni Lisinski.

Satiričnu emisiju 'Stanje nacije' pogledajte i na PLAYU.