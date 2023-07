Iza kulisa s Damirom Gregoret i Adrianom De Vrgnom: Što se događa tik prije RTL-a Danas?

Damira Gregoret i Adrian De Vrgna voditeljski su par informativne emisije RTL Danas od prosinca 2020. godine. Oboje politički reporteri s bogatim novinarskim iskustvom, a u novoj voditeljskoj ulozi gledatelji su ih vrlo brzo zavoljeli.

"Cilj je da budemo ono što jesmo i kakvi jesmo. Najbolja verzija sebe. Svatko od nas je drukčiji sa svojom osobnosti, idejama. Voditelji, da budem slikovit, prvi ulaze u domove gledatelja. Zbog gledatelja smo tu. Uz odgovornost, to je i čast", rekao je tada Adrian, a s njime se složila i Damira.

"Adrian i ja smo po mnogočemu drugačiji, no uz to što smo kolege, mi smo i prijatelji. To nekad u poslu zna biti i problem, no u našem se slučaju pokazalo kao idealna kombinacija. Dajemo si savjete i otvoreno se kritiziramo. Imamo odnos bez rukavica s ciljem da budemo što bolji", otkrila je tada Damira.

