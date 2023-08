Jedan trag donosi obrat u slučaju ubijenog pijanista i otkriva ubojstvo staro 20 godina!

Catherine je u bolnici nakon napada, a njezina kći detektivka Camille Bordey žuri natrag do njezine postelje iz Pariza, zamjenjujući detektivku Florence Cassell, koja je u Londonu i istražuje žrtvu. Catherine kaže Parkeru da je razgovarala sa žrtvom pijanistom Pashom u luci. Taj trag odvodi tim u bolnicu na susjednom otoku Sainte Hélène gdje Aidan Shawcross prikovan za krevet umire od raka i ne može nikome nauditi. To također ostavlja neodgovorenim tko je pokopan prije 20 godina, a ubili su ga Pasha i Aidan kako bi lažirali Aidanovu smrt. Identificiranje tijela uz otkrivanje nezakonitih radnji službenika mrtvačnice Godrella Jamesa i traženje majke i pokojnog oca Delforda Adamsa objašnjava Pashino ubojstvo, a mikrovalna pećnica objašnjava kako se to dogodilo. Catherinine se pogorša stanje u bolnici.

O čemu je riječ?

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Neville uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

