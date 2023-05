1. Serija 'Prijatelji' prvotno se trebala zvati 'Insomnia Café'

Početkom 1990-ih, sukreatori 'Prijatelja' David Crane i Marta Kauffman napisali su prijedlog na sedam stranica za novi sitcom pod nazivom 'Insomnia Café'. Nakon što je NBC kupio pilot, naslov je postao Friends Like Us. Predsjednik NBC-a Warren Littlefield smislio je još jedan naslov koji je također razmatran, Preko hodnika. Dok su ga snimili, naslov se ponovno promijenio u Šest od jedan. Kad je serija premijerno prikazana 22. rujna 1994., konačno su stigli samo do Prijatelja.

2. Glumačka postava zajedno je otputovala u Las Vegas prije emitiranja serije

Redatelj James Burrows, koji je nastavio režirati pregršt epizoda za seriju između 1995. i 1997., doveo je šest članova ekipe u Vegas jer je "imao predosjećaj o seriji". Dok su bili u Caesar's Palace, potaknuo je grupu da uživaju. Rekao im je da jednom kad se emisija pojavi, više neće moći hodati anonimno, bez da ih ljudi ne prepoznaju.

3. Producenti su željeli da Courteney Cox glumi Rachel, no Cox se opirala

Prije premijere serije, Courteney Cox bila je vjerojatno najpoznatija glumica u toj postavi- Bila je poznata po mnogim reklamama i glazbenom spotu Brucea Springsteena "Dancing in the Dark". Producenti 'Prijatelja' prvotno su je zamolili da glumi Rachel, ali ona je tražila ulogu Monice jer joj se svidio "jak" karakter.

4. Uloga Rossa Gellera napisana je za Davida Schwimmera

Ovo bi moglo biti iznenađenje jer je Eric McCormack (najpoznatiji kao Will of Will & Grace) dospio u fokus kada je rekao da je bio na audiciji "dva ili tri puta" za Rossa. No, izvršni producent Kevin Bright već je radio sa Schwimmerom, tako da su pisci već razvijali Rossov lik u Schwimmerovom glasu. I doista, Schwimmer je bio prva osoba koja je dobila ulogu u seriji.

5. Uvodna špica nije snimljena u New Yorku

Ne dopustite da vas turistički vodič New Yorka prevari da mislite da gledate u fontanu iz legendarne uvodne špice 'Prijatelja' - osim ako iz nekog razloga niste poveli svog turističkog vodiča sa sobom u Burbank. Iako fontana dosta nalikuje Pulitzerovoj fontani u Central Parku, stvarno snimanje dogodilo se na parceli Warner Brosa.

6. 'Prijatelji' su snimljeni ispred publike uživo

Snimanje epizode Prijatelja bio je dugotrajan proces, obično je trajao pet sati, s višestrukim kadrovima po sceni i 20 minuta između scena za promjenu setova. Ipak, emisija je snimljena pred publikom uživo koju je činilo 300 obožavatelja. I to je način na koji je glumačka ekipa preferirala.

7. Tijekom serije mijenjali su se brojevi stanova

Na početku serije Monikina vrata su imala broj 5. Producenti su kasnije shvatili da to nema smisla jer je Monica živjela na višem katu. Promijenili su njezin broj stana u 20. Promijenio se i broj Chandlerovog stana - s 4 na 19.

8. Glumačka postava zagrlila bi se prije svake epizode

Svaki tjedan prije početka snimanja, glumci bi se okupili na trenutak kako bi se pripremili za snimanje. Bio je to trenutak od kojeg je Schwimmer strepio prije finala jer je znao da će ga to učiniti emotivnim. "Počeo sam se gubiti u ovom ritualu koji smo imali prije nastupa koji je samo grupni zagrljaj, neka vrsta malog kruga, neposredno prije nego što izađemo. I to je bio trenutak kojeg sam se dugo pribojavao jer sam znao taj trenutak kada sam svakoga samo pogledao u oči i rekao-'Želim vam dobar nastup' i znao da je to zadnji put da ćemo moći biti u našem malom krugu", rekao je Schwimmer koji je u seriju glumio Rossa.

9. Jennifer Aniston zamalo nije glumila Rachel u posljednjoj sezoni

U vrijeme kada je serija završila, Aniston je bila nedvojbeno najpoznatija glumačka postava zahvaljujući filmovima poput The Good Girl i Bruce Almighty. S tom slavom došle su i glasine da je ona zamalo odgovorna za prerani završetak serije. U intervjuu iz 2004. Aniston je priznala da je oklijevala. "Imala sam nekoliko problema s kojima sam se nosila", rekla je. "Htjela sam da završi dok su nas ljudi još uvijek voljeli i dok smo bili na vrhuncu. A onda sam se također osjećala kao: 'Koliko još Rachel imam u sebi?" Na kraju je pristala na posljednju sezonu.

10. Nitko od glumaca nije bio veliki obožavatelj uvodne pjesme

Iako je nemoguće zamisliti 'Prijatelje' bez uvodne špice, u kojoj glumci sviraju u fontani i plešu uz Rembrandtovu pjesmu 'I'll Be There for You', očito nitko nije bio veliki obožavatelj te pjesme. To je priznala i sama Aniston u jednom od intervjua. Zatim je ipak malo povukla kočnicu: "Ne želim to reći. Osjećali smo da je to malo, ne znam. Ples u fontani bio je pomalo čudan, ali uspjeli smo."

