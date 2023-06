Komedija sa svih strana: Sedam zanimljivosti koje zasigurno niste znali o kultnoj seriji 'Monk'!

Ne, to nije San Francisco

Iako svi misle da se serija 'Monk' snimala u San Franciscu, morat ćemo razočarati najveće obožavatelje jer je većina scena snimljena u drugim gradovima. Prva epizoda snimljena je u Vancouveru, a ostatak prve sezone sniman je u Torontu. Kasnije su se va snimanja preselila u Los Angeles.

Emmy za najbolju glazbu

Skladatelj serije Jeff Beal napisao je jazz skladbu koja je bila originalna pjesma, a izveo ju je gitarist Grant Geissman. Osvojio je Emmy 2003. godine za najbolju glazbu, a zatim su nas producenti - odbacili. Legendarni tekstopisac Randy Newman napisao je 'It's a Jungle Out There'. Gledatelji su neko vrijeme negodovali, ali i pjesma 'Jungle' je 2004. kući odnijela nagradu Emmy za najbolju glavnu glazbu. Što reći, pobjednici su posvuda!

'Mali Monk'

Godine 2009. USA Network je premijerno prikazao seriju 'Little Monk', koja je prikazivala Adriana Monka kao tinejdžera. Rješava "zločine" u svojoj školi i pokazuje kako je i kao dječak bio genijalac.

Prvo serija pa knjiga

Oni koji traže više Monkovih misterija trebali bi požuriti u svoju lokalnu knjižaru. Serija Monk sadrži 19 knjiga, objavljenih u razdobolju od 2006. do 2015. godine.

Izvor: RTL

Opsesivan

Kao što smo rekli, Monk je opsesivan, čak kada je u pitanju izbor pića. Monk pije samo flaširanu vodu određenog proizvođača. Međutim, u šestoj sezoni Monk prelazi na izmišljeni brend "Summit Creek", ali za to postoji narativno rješenje. U četvrtoj sezoni gospodin Monk dobije po glavi i zaboravi što je dotad pio. Konobarica u restoranu donosi mu novi brend flaširane vode i to je za njega ljubav na prvi pogled.

Samo nagrade

Bila je to prva kabelska serija ikada nominirana za nagradu Zlatni globus za najbolju televizijsku seriju – komediju.

Seriju 'Monk' ne propustite od ponedjeljka do petka u 18:05 sati!