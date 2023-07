Obitelj Harlana Thrombeya (Christopher Plummer), bogatog pisca misterija, okupila se na proslavi njegovog 85. rođendana u vili u Massachusettsu. No sljedećeg jutra domaćica Fran pronalazi slavljenika prerezanog vrata. Policija misli da je slavni pisac počinio samoubojstvo, no privatni detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) ne dijeli to mišljenje. Istražujući doznaje da su odnosi unutar obitelji bili daleko od idealnih te da je Harlan na dan smrti prijetio razotkrivanjem prevare svog zeta Richarda (Don Johnson), da je prekinuo dotok novca snahi Joni (Toni Collette) jer ga je krala, da je otpustio sina Walta (Michael Shannon) iz izdavačke kuće te se posvađao s unukom Hughom Ransomom (Chris Evans). No Blanc još ne zna da je Harlanova medicinska sestra Marta (Ana de Armas) slučajno pomiješala lijekove i sad je u smrtnom strahu da je starca predozirala morfijem…

Izvor: Nož u leđa

U režiji scenarista i redatelja Riana Johnsona, koji je donio “Ratove zvijezda: Posljednji jedi”, ovoga puta dolazi film misterija u najboljoj maniri Agathe Christie. Priča vodi detektiva, kojeg tumači bivši James Bond, Daniel Craig, kako pokušava dokučiti tko je ubio patrijarha, pisca bogate, ali disfunkcionalne obitelji, kojeg tumači veliki Christopher Plummer u svom posljednjem snimanju prije smrti. Slavni postav, koji se rijetko viđa, nastavlja Chris „Kapetan Amerika“ Evans, poznati i afirmirani glumci Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, lijepa Ana de Armas i drugi. Pohvale za scenarij, režiju, a i glumu, što i nije neobično kada na raspolaganju imate toliko izvanrednih glumaca, zaokružuje zarada viša od 311,4 milijuna dolara, skoro 8 puta veća od budžeta. Američki Film institut i National Board of Review svrstali su ga među deset najboljih filmova 2019., a nominacije na BAFTA-i i Oscarima također nisu izostale za ovaj jako zabavan film od početak do kraja, subverzivan, genijalno isplaniran, koji je praktički sam oživio žanr misterija kakav pamtimo iz 70-ih.

'Nož u leđa' ne propustite večeras u 20:15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: