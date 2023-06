Kultna serija vraća se na ekrane! 'Monk' od ponedjeljka na RTL2

Pedantni detektiv s opsesivno-kompulzivnim poremećajem vraća se na RTL2 u ponedjeljak, 5. lipnja u 17.40 sati! Popularna serija, koja je rušila rekorde gledanosti, autora Andyja Breckmana i Tonyja Shalhouba, zabavljat će gledatelje svakim radnim danom u poslijepodnevnom terminu!

Hvaljenu seriju produkcijske kuće Mandeville Films i Touchstone Television u suradnji s Universal Television struka je nagradila dodijelivši joj osam nagrada Emmy, Zlatni globus i dvije nagrade Screen Actors Award. Prvi put je prikazana 2002. u SAD-u te je nakon osam sezona završila s emitiranjem 2009. godine. Do 2012. 'Monk' je bila najgledanija scripted drama u povijesti kabelske televizije, dok je finale serije gledalo čak 9,4 milijuna gledatelja. U svojoj srži 'Monk' je proceduralna, kriminalistička serija, no uz niz komičnih trenutaka i drame glavnih likova, koji seriji pružaju nijanse i neku dodatnu strukturu, gledatelj analizira glavne likove, njihove osobne drame, kakvi su i što ih potiče.

Glavna uloga hvaljene kriminalističke humorne serije 'Monk' pripala je Tonyju Shalhoubu, koji je utjelovio Adriana Monka, najboljeg, ali i najkompliciranijeg detektiva u San Franciscu. Jednoga dana njegova žena Trudy pogine u eksploziji automobila u gradskoj garaži, a Monk je uvjeren da je bomba bila namijenjena njemu. Kako se nije uspijevao oporaviti od gubitka voljene žene i grižnje savjesti, ubrzo je otpušten. U svome skromnom domu skrivao se tri godine, sve dok ga medicinska sestra Sharone Fleming (Bitty Schram) ne uspije nagovoriti da izađe iz kuće. Kada to konačno učini, odluči raditi kao privatni detektiv i savjetnik u Odjelu za ubojstva.

Adrian Monk nije običan detektiv, a kamoli čovjek. Naime, on pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja i još 312 fobija, uključujući one od bubamara, visine, mlijeka, nesimetrije i nesavršenosti, usne harmonike, rizika i mnogih drugih. Iako mu poremećaji i fobije uglavnom stvaraju samo probleme i dovode ga u neprilike, od ranog djetinjstva pomažu u uočavanju sitnih nelogičnosti, pronalasku uzorka ubojice i povezivanju činjenica koje inače detektivi ne uspiju, a kasnije ga dovode i do rješavanja slučajeva. Njegovi bivši kolege, kapetan Leland Stottlemeyer (Ted Levine) i poručnik Randal "Randy“ Disher (Jason Gray-Stanford) ponekad traže Monkovu pomoć u rješavanju istraga.

Ponudu serija pogledajte i na PLAYU!