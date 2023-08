Glumicu Holland Taylor, zvijezdu serije 'Dva i pol muškarca' koja je u tom sitcomu utjelovila Evelyn, već je godinama na meti kritika zbog ljubavnog života. Može se napisati kako je djelomično slična svojoj ulozi jer joj obiteljski život nikad nije bio blizak. Iako joj je 78 godina, pred oltar nikad nije stala, ali uvijek ponosno ističe kako ima petero nećaka i nećakinja. Da je ukorak s vremenom, dokazuje i njezin Twitter profil na kojemu se oglasila više od 24 i pol tisuće puta! Aktivna je u humanitarnom radu, a posebno se zalaže za prava LGBTQ zajednice.

Od 2015. godine u sretnoj je vezi s kolegicom Sarah Paulson, a često se njihova ljubav našla na meti negativnih komentara jer je razlika između njih čak 32 godine.

“Moji izbori ljubavnih partnera nisu bili konvencionalni, a ideja da je to nešto drugačije pobuđuje pažnju. Ukoliko su moji životni izbori trebali biti određeni time što je od mene očekivala zajednica s obje strane, onda bi to cjelokupnu stvar učinilo običnom, a tako ne želim da se osjećam. Ono što sa sigurnošću mogu reći jeste da sam apsolutno zaljubljena, a ta osoba je Holland Taylor'', rekla je Sarah 2016. za New York Times.

Izvor: Profimedia

I Penny je svojedobno komentirala odnos s 32 godine mlađom partnericom.

“Pripadam starijoj generaciji te me veoma iznenađuje način na koji ljudi govore o ličnom stvarima bilo koje vrste u medijima. To mi je neprirodno. Ne znači da nije dobro, ali potrebno je prilagoditi se. A Sarah, naravno, dolazi iz druge generacije, prilično je savremena. U početku mi je bilo teško da izađem iz privatnosti. Ali, za mene je bilo dobro što se to dogodilo na tako lijep način”, kazala je 2018. godine za časopis InStyle.

