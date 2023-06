Mladi talentirani glumac Marko Braić ima jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj seriji, perjanici nadolazećeg jesenjskog programa. On je Alen Stošić, mamac za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu. Životopisni likovi ono su što krasi ovu seriju s elementima humora, a spoj mladosti i iskustva u glumačkoj postavi ono je što će pozdraviti i gledateljstvo. Na predstavljanju serije u zagrebačkom Jadran filmu sreli smo i Braića, koji nam je otkrio kako se snašao u ovoj ulozi, zašto mu ona odlično odgovara, ali i otkrio može li se poistovijetiti s Alenovom sudbinom.

"Lik mi se odmah svidio. S njime se mogu poistovijetiti i to je život koji želim artikulirati i komunicirati", rekao je Braić, koji seriju snima već nekoliko tjedana. Snimanja su započela sredinom svibnja, djelom su studijska, a djelom se odvijaju na terenu, u Zagrebu i Makarskoj. Posebno mu je drago što su s njim na setu i dvije kolegice iz studentiskih dana, glumice Tea Šimić i Nadia Cvitanović.

"Tea Šimić je bila godinu mlađa. Nadia i ja smo studirali zajedno. Već se dugo poznajemo i drago mi je da smo skupa u ovom projektu", rekao je, a pohvalio je i glumicu Ariju Rizvić s kojom trenutačno najviše vremena provodi na setu.

Izvor: RTL

"Ekipa je fantastična. To možete i sami vidjeti. Jako puno ljudi poznajem i radio sam s njima. Baš mi je zadovoljstvo što u ovom projektu sudjelujemo svi zajedno. I ne samo glumci, već i kamermani, redatelji, kostimografi, vizažisti, majstori svjetla i tona… RTL je ovaj projekt shvatio ozbiljno, okupio je fantastičnu ekipu", rekao je Braić.

Budući da glumi Alena, čiji se život izokrene u tridesetima, pitali smo ga može li sebe zamisliti u toj situaciji te kako misli da bi se snašao.

"Ne, ne mogu. No, mogu suosjećati s njime jer ne bih nikako mogao zaboraviti glumu i krenuti u nešto sasvim drugo, i to onda kada ni sam ne znaš što. Nogomet mu je jedini svijet od njegove šeste godine i sad zamislite da ti se odjednom on sruši. Drago mi je da mogu utjeloviti taj lik. Da gledatelji vide djelić te problematike koja inače nije vidljiva", rekao je.

U priči se tematizira i ljubavni trokut, također nešto što su brojni iskusili. Braić je pak onaj tip glumca koji skriva svoj ljubavni život, no ipak priznaje...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam nikada svjesno bio u ljubavnom trokutu. Nisam problematičan u tom kontekstu. Naravno, ljubavi uvijek ima, problema isto", rekao je.

Sukoba oko ljubavi će zasigurno biti, a Marko je otkrio i što još gledatelji mogu očekivati.

"U ovoj seriji imamo i više mentaliteta, više obitelji, više različitih strasti i ideja. Samim time nastaju i razni sukobi. To je komedija karaktera i situacija i to je nešto što fantastično funkcionira u našoj sredini. Pogotovo pod perom Mirne i Vlade", zaključio je.