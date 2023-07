Jedno od omiljenih televizijskih lica pridružuje se informativnom timu RTL-a. Urednica, novinarka i reporterka Mirjana Posavac prekaljena je televizijska profesionalka, reporterka koja je u dinamični svijet medija ušla davne 1995. godine. Iza nje je skoro trideset godina medijskog iskustva, a na RTL-u će raditi kao reporterka i urednica središnje informativne emisije RTL Danas. U ponedjeljak joj je bio prvi radni dan, a kako nam je rekla u razgovoru, veseli se novim izazovima u karijeri. Proteklih godinu i pol dana Mirjana je radila kao pročelnica Ureda bjelovarskog župana, a dolazak na RTL znači i njezin povratak na televiziju.

Skoro dvije godine vas nije bilo na malim ekranima. Kako to da ste se odlučili vratiti?

Promišljala sam neko vrijeme o povratku. Ta veza s novinarstvom nikada nije izblijedila. Ona je cijelo vrijeme prisutna. Neke obiteljske okolnosti su presudile mom izbivanju iz medija. Nakon gotovo dvije godine shvatila sam da je to moj put, moja prva ljubav.

To često novinari ističu, tu vezu s novinarstvom...

Da, ta okretljivost, izazovi, reći ću čak i potreba za dokazivanjem. I u pedestoj godini i kasnije, ti uvijek možeš nešto naučiti. Naravno da si motiviran da posao napraviš najbolje što možeš, a uvijek postoji doza samokritičnosti. No, jednostavno taj stil života jer kada se jednom naučiš da si u medijima, da svakodnevno pratiš javna događanja i smatram da svatko tko voli ovaj posao, da je to nekako duboko usađeno u tebe.

Nakon više od dva desetljeća rada na javnom servisu, dolazite na komercijalnu televiziju. Što očekujete od rada na RTL-u?

Moj početak je bio prije 28 godina, prošla sam sva tri medija. Na HTV-u sam bila najduže. Imala sam sreću raditi s ljudima koji su zaista bili iskusni profesionalci. To je bilo najbolje razdoblje za učenje. Možda mlađe generacije nemaju priliku stasati uz takve profesionalce kao što su Goran Milić i Jozo Kapović, uz cijelu plejadu ljudi u informativnom programu koji su tamo radili u devedesetima. Ako si htio učiti, mogao si puno toga naučiti. Ovo je sada novi sustav, on je drugačiji i nadam se da ću svladati sve prepreke. Vidim i sama koliko toga moram 'pohvatati', a ja ću dati sve od sebe. Svjesna sam da od svakog kolege u redakciji mogu puno toga naučiti. Potpuno sam otvorena za dijalog, ne bojim se tuđeg mišljenja i veselim se.

U bogatoj dugogodišnjoj karijeri imate i novinarskog i uredničkog iskustva. Što biste istaknuli, koji dio posla vam je nekako miliji?

Mislim da mi je reporterski dio bio najomiljeniji. Ta mogućnost da pomaknete neke stvari, da pomognete ljudima. Primjerice, tijekom pandemije, priče s kojima smo pomogli ljudima, konkretno malim OPG-ovcima čiji je proizvod došao do kupca i virtualnim putem. To su za mene male pobjede i u takvim situacijama znamo da radimo dobre stvari. To mi pričinjava najveće zadovoljstvo.

Često se ističe kako je ovaj posao vrlo stresan. Koji su vaši ispušni ventili?

Imam obitelj, majka sam, imam dvoje djece, a najveći ispušni ventil su šetnje sa suprugom kojih će sada biti vjerojatno malo manje. Obiteljsko okruženje, to mi je nekako najdraže.

Kada se odmaknemo od posla, tko je zapravo Mirjana?

Tko sam ja? Teško pitanje. Jedna sasvim obična žena iz susjedstva koja uživa kada skuha dobar ručak, koju veseli kada se dijete veseli kolaču koji ću ispeći. Ispunjavaju me jednostavne stvari. Volim kada se drugi osjećaju dobro zbog nečega što sam napravila. Nastojim se truditi, pokazivati to djelima, a ne riječima.

Jesu li djeca sretna što će majku ponovno vidjeti na malim ekranima?

Djeca su sretna ako je mama sretna, a ona je. Posložit ćemo se kao i svaki put.

