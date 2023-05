Najnoviji pametni sat kineskog giganta - evo što RTL-ov Tehnolovac kaže o ovom gadgetu

U novoj epizodi tehnologijom inspirirane emisije 'Tehnolovac', voditelj Tomislav donosi recenziju jednog vrhunskog pametnog dodatka. Na test je stigao Huawei Watch Ultimate, najnoviji pametni sat kineskog giganta.

Pametni satovi služe za više stvari. Nekima za praćenje zdravlja, nekima za sportske aktivnosti a nekima za primanje obavijesti sa pametnog telefona. No postoje i oni malo drugačiji korisnici, oni koje možemo nazvati super-korisnici. Oni su mali dio korisnika koji pametni sat koristi za specifične, čak možemo reći, ekstremne aktivnosti. Watch Ultimate je pametni sat namijenjen... i za njih.

"Poznato nam je da Huawei ima jako dobre pametne satove. Baterija na njihovim satovima ima zavidno trajanje, korištenje je jednostavno i intuitivno a dizajn bezvremenski i nenametljiv. No ima jedan aspekt u kojem još nisu u potpunosti uspjeli. To je dojam ultra premium sata kakav imaju neki poznati klasični ručni satovi. Sa Watch Ultimateom, Huawei želi napraviti upravo to, ostaviti trag koji će biti primjećen", rekao je voditelj.

Ultimate ima neke karakteristike koje ga čine idealnim pametnim satom za ekstremne aktivnosti...

"Ova varijanta modela koji mi imamo na testu nosi naziv Expedition Black, postoji i verzija Voyage Blue koja ima metalni remen i plavu keramičku krunicu. Oba modela imaju kućište od tekućeg metala baziranog na cirkoniju. Metalu čiji je simbol u periodnom sustavu elemenata Zr. Navodno je cirkonij jako specijalan metal koji se koristi za izradu vrhunskih satova i u nekom segmentu avioindustrije. No kako ja nisam veliki poznavatelj metala, vjerovati ću na riječ da je Watch Ultimate napravljen od jednog jako kvalitetnog metala koji ima odličnu izržljivost. Svakako mi tako djeluje kada pogledam sat izbliza", dodao je.

Na pametnom satu ono što korisnik vidi je zaslon. U ovom slučaju, 1 i pol inchni AMOLED zaslon ima rezoluciju od 466x466px sa varijabilnim osvježenjem radi očuvanja trajanja baterije. Zaslon ima i ojačanje od safirnog stakla tako da kvaliteta i izdržljivost zaslona prati izdržljivost i kvalitetu kućišta.

"Izdržljivost je jedna od glavnih karakteristika ovog sata. Napravljen je da izdrži pritisak vode do dubine od čak 100 metara. Ja nisam ronioc i to nisam testirao, tako da ćemo za tu stavku ostati pri onome što proizvođač tvrdi. Ima tu raznih modova za ronjenje sa kojekakvim podacima koje ja uistinu ne razumijem tako da ćemo taj dio preskočiti, a oni koji vole ronjenje, bilo na dah ili s bocama, vjerujem da bi cijenili ovu mogućnost koju daje Watch Ultimate", rekao je.

