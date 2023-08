Nakon 15 godina pauze prihvatila ulogu u urnebesnoj komediji: Goldie Hawn gledajte u filmu 'Otete'

Ne može se reći da Emily Middleton (Amy Schumer) proživljava najbolje dane u životu nakon što je dobila otkaz i nakon što ju je ostavio dečko rock-glazbenik. No bez obzira na sve i baš zbog toga, Emily odluči krenuti na davno planirano putovanje u Ekvador. Doznavši za kćerin ljubavni status preko društvenih mreža, njezina majka Linda (Goldie Hawn) govori joj da se vrati kući i nastavi sa životom. Kasnije, iako u početku odbija, Linda prihvaća Emilyn poziv na zajednički odlazak na odmor. U Ekvadoru, one se prijave u luksuzni hotel, a u hotelskom baru Emily upozna zgodnog muškarca Jamesa (Tom Bateman) i upusti se u vezu. Nakon noći u kojoj su uživali u piću i plesu s Jamesom, Emily i njezina majka odlaze s njim na jednodnevni izlet. Tijekom vožnje kombi udari u Jamesov džip, a iz nepoznatog vozila izlaze maskirani otmičari koji uzimaju Emily i Lindu. James bježi, no Linda je sumnjičava prema Jamesu i pomisli da je on od početka upetljan u otmicu. I dok se Emily budi u zatvoru i paničari, Linda se pokušava smiriti čitajući muške časopise. Vođa bande Hector Morgad (Óscar Jaenada) kontaktira Emilynog brata Jeffreyja (Ike Barinholtz) i zahtijeva 100.000 dolara otkupnine.

U režiji Jonathana Levina, koji je oduševio sa sjajnim '50/50' s Josephom Gordon-Levittom i Sethom Rogenom, stiže akcijska komedija koja je udružila dvije sjajne glumice različitih generacija, komičarku bez dlake na jeziku Amy Schumer i legendarnu Goldie Hawn, kojoj je to bila prva filmska uloga nakon 15 godina, nakon komedije 'The Banger Sisters'. I upravo zbog Schumer i Hawn, ovaj svojevrsni film ceste i buddy film o majci i kćeri na odmoru u Južnoj Americi, ispunit će velika očekivanja gledatelja i pružiti dovoljno smijeha i zabave, baš kao što je bilo za očekivati od ove dvije izvrsne komičarke, a ovo su neke zanimljivosti o ovoj urnebesnoj komediji, koje vjerojatno niste znali.

Snimanje komedije 'Otete' nije prošlo glatko jer je u jednom trenutku Amy hospitalizirana zbog kroničnog bronhitisa pa je sve stalo na tjedan dana. Studio prvotno nije htio angažirati Goldie Hawn, ali je Schumer inizistirala na tome i prijetila da će odustati od svoje uloge.

Tijekom pauza od snimanja Amy Schumer i Wanda Sykes su imale komičarske nastupe u havajskom gradu Honolulu koje su najavljivale ujutro i u roku nekoliko sati bi karte bile prodane. Sredstva od prodanih ulaznica donirale su u humanitarne svrhe.

