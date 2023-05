Nakon krunidbe, RTL-ova ekipa stigla u Liverpool: Evo što kažu nekoliko sati uoči Eurovizije

Reporterka Maja Oštro Flis i snimatelj Janko Gredelj, nakon nekoliko dana u Londonu, stigli su u Liverpool kako bi popratili događanja oko ovogodišnje Eurovizije. Hrvatska ima svog predstavnika - Let 3, a mnogi od njih imaju velika očekivanja. Provjerili smo kakvo je stanje uoči prve polufinalne večeri, ali i kako im je u Velikoj Britaniji bilo na dan krunidbe kralja Charlesa III.

"Slegli su se dojmovi nakon krunidbe, u Londonu je bila stvarno velika gužva. Velik je bio interes za sve što se događa oko kraljevske obitelji. Bilo je zabavno, već četvrti put pratim kraljevske svečanosti i bilo je lijepo biti djelom povijesti, susresti se s toliko ljudi iz svih krajeva svijeta. Pozitivno iskustvo i baš smo se puno naradili, ali stigli smo se i zabaviti i upiti taj djelić povijesti", rekla je Maja Oštro Flis. U ponedjeljak su stigli u nešto mirniji Liverpool, ali i tu ih je dočekala euforija...

Izvor: RTL

"Ovdje je veselo, šareno, eurovizijski obožavatelji iz svih krajeva svijeta su stigli. Ovo je centralno mjesto za njih. Čekamo večerašnji nastup Leta 3 i njihove 'Mame ŠČ'. Jako je puno obožavatelja Eurovizije, ali i Hrvatske. Sresli smo djevojke iz okolice Liverpoola koje su same sašile kostime koje nose Mrle i Prlja. Došle su ispred njihova hotela kako bi ih pozdravile i poželjele im dobar nastup i prolazak u finale. Sreli smo i obožavatelje iz Dubrovnika, došli su ovdje kako bi podržali Let 3", rekla je.

Pitali smo kakva je atmosfera uoči prve polufinalne večerI i primjećuje li da su ljudi fascinirani našim predstavnicima.

"Izuzetno je dobra podrška, dečki su drugačiji, njihov klasični performans itekako dobro prolazi i mislim da su oni stvarno došli, ne samo dobro prezentirati i ozbiljno odraditi svoj posao, već se i zabaviti i sve to proživljavaju s određenom dozom humora. Mislim da je to važno i njihov prepoznatljivi i zaštitni znak", rekla je. U Liverpoolu ostaju do kraja tjedna, a našim predstavnicima drže fige za finale.

Ekipu na terenu pratite u informativnoj emisiji RTL Danas, koja je dostupna i na PLAYU.