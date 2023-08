Britanski reality 'Skrivene simpatije' ultimativna je igra ljubavi – priznanje osjećaja s visokim ulozima koje nadgleda komičarka Verona Ros, a možete ga gledati od ponedjeljka do nedjelje u kasnovečernjem terminu na RTL Living. U ovoj emisiji zaljubljeni priznaju nešto potpuno neočekivano osobi koja im se sviđa. Neki će trijumfirati, a neki će doživjeti neuspjeh.

Dok se neki poznaju cijeli život, neki su se vidjeli samo jednom, ali su ostavili snažan uzajamni dojam. Jedni vole iznenađenja dok će drugima biti pomalo neugodno. Tko će ostvariti svoje namjere u osvajanju simpatije?

Zaljubljeni će potajno pozvati svoju simpatiju da im se pridruži na večeri ili piću kako bi otkrili svoje osjećaje pred kamerom. Svjesna da se nekome u svom životu potajno sviđa, druga osoba neće se moći oduprijeti znatiželji tko bi to mogao biti. No neće saznati koga su očarali sve dok ne stignu na ugovoreni spoj. Iskrena otkrića, šokirana lica, suze olakšanja i potencijalne nove veze – sve vas to čeka u novom uzbudljivom showu 'Skrivene simpatije'.

U showu 'Skrivene simpatije' sudionike predstavlja komičarka Verona Rose, a također i nadzire njihove romantične izjave. Verona je najpoznatija po tome što je bila dio komičarskog dvojca s Donnom Preston.

"Jedan tip ušao je s bendžom i odsvirao mi pjesmu. Zaljubio se u jednu od svojih najboljih prijateljica i želio je da ona bude njegova Sandy iz mjuzikla 'Briljantin', ali nisam baš sigurna da je on bio njezin Danny Zuko!", otkrila je Verona jedan od najupečatljivijih trenutaka sa snimanja showa.

