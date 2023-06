Glumica Folake Olowofoyeku, rođena u Nigeriji, osvojila je srca kritike i publike svojom naslovnom ulogom u CBS-ovoj polusatnoj komediji 'Bob i Abishola'. U ovom komičnom pregledu imigrantskog života u Americi od strane kreativnog tima predvođenog Chuckom Lorreom ('Teorija velikog praska', 'Dva i pol muškarca'), sredovječni, razvedeni prodavač medicinskih čarapa- Billy Gardell, iz Detroita, doživi srčani udar i zaljubi se u svoju kardiološku medicinsku sestru- Folake, imigranticu iz Nigerije i mladu samohranu majku.

Olowofoyeku u seriji očarava kao divna, gruba i izravna Abishola, a serija je postala jedna od najbolje ocijenjenih serija. Osim toga, Folake je primila nagradu za najbolju glumicu na TV-u 2019. za svoj rad na 'Bob i Abishola', u ime Sync Con Honors Awards - nagrada za glazbu, film i TV, s fokusom na zabavu, sport i vizualne medije.

Folake se na televiziji pojavljuje u nizu od četiri epizode na 'Transparent' nakon gostovanja u brojnim epizodnim serijama, uključujući 'Westworld', 'How to Get Away with Murder' i 'Modern Family'. Osim što je proglašena najboljom glumicom u kratkom filmu za CENTRAL & BROADWAY, na dodjeli filmskih nagrada CinéFashion 2018., osvojila je i 'Best Actress' za svoju glavnu ulogu u kratkometražnoj drami 'WHEN THEY CULD FLY' na Međunarodnom filmskom festivalu ReelHeART 2006. u Torontu.

Odrastajući u Nigeriji, kao najmlađa od dvadesetero djece, Folake je oduvijek sanjala da se bavi umjetnošću, san koji je bio potpuno protiv želja njezinih roditelja, načelnika Babatunjija i načelnice gđe Felicie Olowofoyeku, koji su inzistirali na obiteljskoj profesiji prava i politika.

Tijekom ljetnog odmora u New Yorku, bez znanja svoje obitelji, Folake je počela slijediti svoj cilj kao studentica na City Collegeu u New Yorku, gdje je stekla diplomu s počastima u kazalištu i diplomu audio inženjerstva s Instituta za audio istraživanje (IAR), istaknuvši se i na košarkaškom terenu gdje se natjecala s CCNY's Beavers u NCAA. Nakon toga se preselila u Los Angeles kako bi uspjela u filmskoj i televizijskoj industriji. Danas Folake ima nekoliko svoji pjesama, a ono po čemu ju ljudi još pamte jest svakako njezin osmijeh,

