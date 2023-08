Ovo sigurno niste znali o 'Ubojstvo, napisala je': Jessicu Fletcher su prozvali serijskim ubojicom

Američka kriminalistička serija 'Ubojstvo, napisala je' pokazala kao jedna od najuspješnijih i najdugovječnijih televizijskih emisija u povijesti. Pokojna glumica Angela Lansbury utjelovila je udovicu Jessicu Fletcher koja je profesorica engleskog jezika i u mirovini je započela karijeru spisateljice misterij-romana. Unatoč slavi, i dalje živi u Cabot Coveu družeći se sa svojim starim prijateljima i ne dopuštajući da joj uspjeh promijeni život. I dok zakon uglavnom tapka u mraku, Jessica postaje detektivka amaterka, čija se moć zapažanja uvijek pokaže boljom od one službenih istražitelja. Profesorica zapaža što drugi ne vide te pažljivo slaže dijelove zagonetke i navodi istražitelje do pravog krivca.

Dugovječnu i popularnu seriju 'Ubojstvo, napisala je' kreirali su Peter S. Fischer, Richard Levinson i William Link, a donijela je svjetsku slavu Angeli Lansbury. Glumica je bila nominirana za nevjerojatnih deset Zlatnih globusa, od kojih je osvojila četiri, te još nevjerojatnijih dvanaest Emmy nominacija, dok je sama serija zaradila tri Emmy nominacije u kategoriji najbolje dramske serije te šest nominacija za Zlatni globus u istoj kategoriji, od čega je ubilježila i dvije osvojene nagrade.

Jessica Fletcher drži Guinessov svjetski rekord

Jessica Fletcher drži Guinnessov svjetski rekord za najvrjednijeg amaterskog detektiva. Iako Guinness priznaje da je Gospođica Marple Agathe Christie dulje na ekranu i izvan njega - od 1956. - Fletcher je zapravo došla riješila više slučajeva s 264 epizode i četiri TV filma iza sebe.

Izmišljeni grad u seriji bio bi prijestolnica ubojstava u svijetu

Mirni gradovi uz obalu Nove Engleske obično nisu poznati po ubojstvima, ali izmišljeni Cabot Cove jezivo je odredište. Kad pogledajte broj ubojstava koji se ondje dogodio, da je to brojka u stvarnosti, to bi bila najveća stopa u svijetu. Prema nekim izračunima ispada da u Cabot Coveu dva posto ljudi na godinu završi ubijeno.

Neki obožavatelji serije su uvjereni da Jessica Fletcher zapravo serijski ubojica

Obožavateljima serije je nevjerojatno da Jessica uvijek naleti na ubojstva. Zanimljivo im je i da piše u ubojstvima u svojim knjigama koje dobro prolaze, a tvrde da je to jer upravo ova amaterska detektiva ubija ljude. Kažu da joj je dosadno i da je sociopat pa je odlučila dodati zanimljivosti u svoj život.

Jean Stapleton odbila je glavnu ulogu Jessice Fletcher

Glumica Jean Stapleton vjerojatno se isprva 'grizla' jer je dobila ulogu Jessice Fletcher koja je proslavila Angelu Lansbury. Naime, Jean je htjela pauzu nakon snimanja serije 'All in the Family’. Također, nije bila baš oduševljena načinom na koji je napisan lik detektivke, a njezini prijedlozi za promjene nisu bili dobrodošli. Jednom prilikom je rekla da je Angela prava glumica za tu ulogu.

Angela Lansbury bila je treći izbor za ulogu

Osim što je Jean Stapleton dobila ponudu da glumi lik Jessice Fletcher, i Doris Day je uloga ponuđena prije Angele Lansbury. Day je odbila ulogu jer se godinama ranije odlučila povući iz javnog života te se posvetila dobrotvornom radu i borbi za prava životinja.

Jedna epizoda serije 'Ubojstvo, napisala je' ruga se sitcomu 'Prijatelji'

Serija 'Ubojstvo, napisala je' godinama se prikazivala nedjeljom u 20 sati na CBS-u, no onda je promijenjen termin na četvrtak u 20 sati kada je došla do 12., finalne sezone. Zbog toga se morala boriti za gledanost sa sitcomom 'Prijatelji' koji je brzo postao popularan. To je uznemirilo Angelu Lansbury jer je vjerovala da su to učinili kako bi gledanost serije pala prije njezinog završetka. Scenaristi su odlučili uzvratiti 'Prijateljima' s epizodom 'Ubojstvo među prijateljima' u kojoj je producent ubijen nakon što se pokušao riješiti člana glumačke ekipe izmišljenog televizijskog showa nazvanog 'Frendovi' ('Buds'). Radnja je smještena u kafiću i glavni likovi su prijatelji u svojim 20-im godinama.

Lansbury je zamalo napustila seriju u petoj sezoni zbog neslaganja s producentom

Angela Lansbury uvijek je zahtijevala da se na setu prema njoj ponašaju s poštovanjem i borila se za svoja prava. Zbog toga se sukobljavala s producentima, osobito s Peterom S. Fischerom. On je smatrao da glumica previše mijenja svoj lik, a u jednom trenutku Angela je molila raskidanje svog ugovora i napusti seriju. Ipak, studio je uspio izgladiti situaciju.