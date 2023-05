Medo ne staje! Iako su u showu 'Masked Singer' razotkrio prije dva tjedna i mnogi su pomislili kako je to to od kršnog momka, on je ponovno iznenadio. U satiričnoj emisiji 'Stanje nacije' ušao je u ulogu voditelja/komentatora i ispitivao novinara o krunidbi te nadolazećem spektaklu u Londonu, odnosno Liverpoolu. Zbunio se, a kako i ne bi kad je Medi ovo prvi ovakav istup - nije lako maknuti se iz glazbenih voda i zaplivati u totalno drugačijoj tekućici. Šalu na stranu.

Znamo kako je Medo iznimno drag Zoranu Šprajcu pa smo i očekivali da će kad tad biti djelom emisije. U totalno drugačijem outfitu, ali zlatni lanac oko vrata je bio postojan. Poanta priče je da Medo živi i dalje, nije se lagano od njega odvojiti nakon čak šest studijskih emisija.

"Fenomenalno iskustvo! Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću dogurati do finala. Mislio sam da ću ispasti već nakon drugog nastupa, ali gledatelji su presudili. Izgubio sam dva kilograma tako da je Medo sada bolji nego prije", rekla je Zoran Šprajc nedavno za RTL.hr.

Kako se Medo snašao kao voditelj, pogledajte u VIDEU: