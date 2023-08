Prepoznajete li turskog ljepotana? Glumi samo u hit-serijama, a skriva svoj ljubavni status

Çağatay Ulusoy jedan je od omiljenih turskih glumaca, a mnogi su ga zavoljeli zbog globalne uspješnice 'Plima i oseka' koju možete gledati na RTL Passion u večernjem terminu.

Çağatay je utjelovio Yamana Kopra, mladog dečka iz sirotinjskog kvarta na periferiji Istanbula. Yaman želi drugačiju budućnost od svog problematičnog starijeg brata, no brat ga uspije uvući u nevolju i obojica završe u zatvoru. Serija 'Plima i oseka' nastala je prema hit-seriji 'O. C.', a brojni kritičari smatraju je boljom od američkog originala.

Nakon što je osvojio srca gledatelja u seriji 'Plima i oseka', Ulusoy je nizao brojne uloge u serijama i filmovima.

Podsjetimo, glumac je rođen 23. rujna 1990. u Istanbulu, s majčine strane porijeklom je iz Bosne, a preci s očeve strane imigrirali su u Tursku iz Bugarske. Nakon završetka srednje škole Çagatay je upisao studij Uređenja krajobraza i hortikulture na Sveučilištu u Istanbulu, no još kao brucoš počeo je raditi kao model. Pobijedio je na natjecanju Best Model of Turkey, a 2010. godine osvojio je titulu Best Model of the Year.

Glumca nazivaju turskim Robertom Pattinsonom, a skriva svoj privatni život od javnosti. Ipak, poznate su dvije njegove djevojke. Iza sebe ima vezu s Duygu Sarışın s kojom je bio oko tri godine. Navodno je njoj smetalo što se Ulusoy toliko trudi kriti njihovu vezu od znatiželjnika.

Prije nje je bio u vezi sa Serenay Sarıkayom s kojom je glumio u seriji 'Plima i oseka'. "Ne vjerujem u ljubav, samo u odanost. Ako mi djevojka i ne vjeruje čim me upozna, to se promijeni jer shvati da sam jako odan", istaknuo je glumac jednom prilikom.

Na Instagramu ga prati devet milijun ljudi, no rijetko dijeli fotografije, na žalost njegovih obožavatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: