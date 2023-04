Clint Eastwood, američki glumac, glumačku karijeru počeo je 1955. kao epizodist. Prvi uspjeh postigao je u vestern TV seriji 'Grubijan'. Hollywood ga je prozvao čovjekom od akcije, a taj status je potvrdio ulogama u više vesterna, ratnih i kriminalističkih filmova, pri čemu su osobito zapaženi oni redatelja Dona Siegela (Šerif u New Yorku – Cooganʼs Bluff, 1968; Dvije mazge za sestru Saru – Two Mules for Sister Sara, 1970), s kojim je svjetski uspjeh potvrdio ulogom beskompromisnoga policijskog inspektora u filmu 'Prljavi Harry', kontroverznim komentarom društvenoga sustava nagriženoga korupcijom i licemjerjem pod okriljem liberalizma. Eastwood je paralelno gurao redateljsku i glumačku karijeru, snimio je 'Zasjedu' u kojoj se trebao odmaknuti od lika Prljavog Harryja, kojemu se šest godina kasnije u 'Izravnom srazu' vraća. Uz film se veže par zanimljivih priča kao što je ona da su glavne uloge trebali igrati Marlon Brando i Barbra Streisand, no kad se Brando povukao iz projekta trebala ga je zamijeniti još jedna legenda - Steve McQueen, no ovaj nije mogao raditi sa Streisand pa je Eastwood sam preuzeo ulogu policajca Bena Shockleya. U svojoj karijeri osvojio je preko nekoliko nagrada i ostavio niz kultnih filmova u nasljeđe. Na RTL-u ovaj vikend uživajte u njegovim genijalnim filmovima!

PRLJAVI HARRY

Date li mu u zadatak hvatanje okrutnih ubojica, s lanca ste pustili pobješnjelu zvijer. On je legendarni Prljavi Harry Callahan, policajac kojega ne mogu prestrašiti ni najokorjeliji kriminalci, a kamoli birokratski šefovi. Jedini je sposoban obračunati se na pravi način s onima koji to zaslužuju.

San Francisco živi u strahu, teroriziran nezamislivim zločinima i ucjenama ubojice koji sebe naziva Scorpio. Policijsku potragu predvodi beskompromisni Harry Callahan (Clint Eastwood), poznat po nadimku Prljavi Harry, inspektor koji ne poštuje nikakva pravila, ne nosi pancirku ni propisano oružje i izgleda kao da uživa u zagorčavanju života svojim nadređenima. Ali, Callahana iznad svega goni želja za pravdom i kažnjavanjem kriminalaca, iako to ponekad upražnjava na ekstreman način. Kada Scorpio kidnapira četrnaestogodišnju djevojčicu i zatraži od grada 200 tisuća dolara kako bi je vratio, Callahana zaduže za predaju zatraženog novca. U akciji je ranjen njegov kolega Chico (Reni Santoni), a Prljavi Harry prijeđe sve granice dozvoljenoga policijskog ponašanja kako bi ipak uhitio zločinca. Iako je oteta djevojčica pronađena mrtva, Scorpio je pušten iz zatvora zbog Callahanovog nepoštivanja procedure. Međutim, Scorpio ne planira prestati sa zločinima…

ZASJEDA

Između dviju vatri nema uzmaka. Policajac Ben Shockley (Clint Eastwood) ima zadatak pratiti svjedokinju Augustinu Mally (Sondra Locke) na svjedočenje u Phoenix. Nadređeni mu Edgar A. Blakelock (William Prince) tvrdi da je ona nevažni svjedok u nevažnom suđenju, no Mally otkriva Benu da im je namješteno te da ih oboje žele ubiti. Ona kao prostitutka ima veze u mafiji, a povrh toga i inkriminirajuće informacije o visoko pozicioniranoj osobi. Kada je pucano na vozilo u kojem je bila i nakon što je njezina kuća izrešetana, Ben i Mally bježe, a kroz državu ih progone ubojice, dok vlasti sve mirno promatraju. Štoviše, policija ih smatra bjeguncima.